Teknik lisenin mezunları sanayiciler tarafından kapışılıyor - Son Dakika

Teknik lisenin mezunları sanayiciler tarafından kapışılıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSB) sanayi-eğitim iş birliğinin "en güzel örneklerinden birini" sergileyen Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nin mezunları adeta kapışılıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSB) sanayi-eğitim iş birliğinin "en güzel örneklerinden birini" sergileyen Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nin mezunları adeta kapışılıyor.

KOSB tarafından yaptırılan ve bir süre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim verdikten sonra yönetimi KOSB'a devredilerek koleje dönüştürülen mesleki ve teknik eğitim lisesi, sanayi sektörüne ihtiyaç doğrultusunda nitelikli, kalifiye eleman hazırlıyor.

Bünyesinde 1.250 fabrikanın faaliyet gösterdiği ve 80 bin kişinin istihdam edildiği KOSB sınırları içerisinde bulunan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nde, modern teknolojik cihazlarla donatılan atölyelerde eğitim gören öğrenciler, bir yandan meslek öğrenirken, diğer yandan bugünün sanayi teknolojisini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Sanayi-eğitim iş birliğinin "en güzel örneklerinden biri" olarak gösterilen Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nin mezunlarına talep yağıyor. Bu yıl 227 mezun veren okula, sanayicilerden 411 eleman talebi geldi.

Uygulamalı teknik ve meslek eğitimiyle öne çıkan lise, hemen hemen her branşta sportif başarılarıyla dikkati çekerken, 22 bin dijital ve 12 bin fiziksel kitabın bulunduğu kütüphaneleriyle de isminden söz ettiriyor.

Bu eğitim-öğretim döneminde teknik lisenin öğrenci sayısını 2 bin 700'e yükselten Kayseri OSB'de hedef, en kısa sürede ikinci meslek lisesinin hayata geçirilmesi.

"Sanayicinin aradığı nitelikli elemanları yetiştiriyoruz"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan gençleri ülkenin geleceği için bu kolejde yetiştirdiklerini söyledi.

"Meslek lisesinin memleket meselesi" olduğuna inandıklarını ifade eden Nursaçan, bu kapsamda hayata geçirilen teknik okulun gençlerin ve sanayicilerin daha çok yararına olması için her geçen gün yeni kararlar aldıklarını anlattı.

Nursaçan, "Sanayinin kalkınması üretimden geçiyor. Üretimin yolu da bilgi teknolojilerinden... Aklında bilgi, elinde hüneri olan gençlerimizi yetiştirip hem memleketimizdeki işsizliği bitirmeyi hem de ülkemizin üretim-ihracat modeline katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Sanayicinin aradığı personeli yetiştirmek istediklerini ifade eden Nursaçan, "ara değil, aranan nitelikli eleman" ihtiyacını karşılamak istediklerini vurguladı.

Nursaçan, "CNC tezgahlar ve son teknoloji cihazlarla bilişim teknolojisi, metal kesme makineleri, elektrik-elektronik teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı gibi alanlarda verdiğimiz eğitimle nitelikli, nicelikli, tasarımlı, ergonomik ve katma değeri yüksek ürünleri üretmenin yolunu açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İş garantili teknik lise

Tahir Nursaçan, teknik lisede son yıllarda ciddi bir ivme kazandıklarını belirterek, yeni eğitim-öğretim sezonunda 2 bin 700 öğrenci sayısına ulaşacak okulun, kendi alanında Türkiye'de tek olduğunu aktardı.

Çalışmalarına durmadan devam edeceklerini ve Kayseri OSB'ye ikinci teknik meslek lisesini kazandıracaklarını bildiren Nursaçan, bu okulun da en az 3 bin öğrencilik olacağını, toplamda 20 bin kapasiteye ulaşana kadar durmayacaklarını söyledi.

Teknik lisedeki öğrencilerin aldıkları eğitim sayesinde tasarımı, kaynak yapmayı, ilgili tüm makineleri, elektriği, koltuk döşeme ve tasarımını bildiğini, mevzuattan haberinin olduğunu anlatan Nursaçan, öğrencilerin son sınıfta eğitimin yanı sıra OSB'deki bir fabrikada çalıştığını bildirdi.

Nursaçan, "Bu sayede sanayicimiz, nitelikli ve heyecanlı gençleri yakalıyor. Bir nevi teknik kolejimiz iş garantili oluyor. Mezunlarımızın bir tanesinin dahi işsiz kalma ihtimali yok. Şu anda keşke elimizde 5 bin tane mezunumuz olsa hepsi yerleşir." dedi.

Sanayicisiyle ciddi anlamda kalkınan, üreten ve gelişen Türkiye yolunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade eden Nursaçan, ihracatın artması ve katma değerli üretim için Kayseri OSB'de faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.

"Mezunlar yetmiyor, son sınıfları yönlendiriyoruz"

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas da sanayicinin hizmetinde oldukları için 1.250 işletmeye mesaj attıklarını belirterek, "İnternet sitemize bir link koyduk. Sanayicilerimize, 'bu linke tıklayıp gerekli bilgileri girerek bizden istediğimiz elemanı talep edebilirsiniz' dedik." ifadelerini kullandı.

Sanayicilerden elektrik, mobilya, metal işleri, makine, bilişim ve tasarım alanında gelen talepleri topladıklarını anlatan Payas, kurdukları sistem sayesinde gelen taleplere hemen cevap verdiklerini söyledi.

Payas, bu yıl teknik liseden 227 öğrencinin mezun olduğunu belirterek, "Şu anda 62 sanayiciden gelen eleman talebi ise 411. Şu anda mezun olmak üzere olan son sınıf öğrencilerimizi sanayicilerimize yönlendiriyoruz. Bazı sanayiciler, tüm mezunlarımızı istiyor ama biz eşit dağıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Sadece mezunları değil, son yılında staj yapmak isteyen öğrencileri de aynı modelle işletmelere yerleştirdiklerini anlatan Payas, hayata geçirdikleri uygulamalar sayesinde sanayici ile çok iyi bir iletişim içerisinde olduklarını kaydetti.

Teknik lisenin mezunları sanayiciler tarafından kapışılıyor

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Mezun, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teknik lisenin mezunları sanayiciler tarafından kapışılıyor - Son Dakika

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