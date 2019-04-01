Son Dakika Haberleri: Teknik Personele Mesleki Yeterlilik Belgesi" Projesi

Teknik Personele Mesleki Yeterlilik Belgesi" Projesi

3 dakika önce

Kilis İl Özel İdaresi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında "Teknik Personele Mesleki Yeterlilik Belgesi" Projesi imzalandı.

Teknik Personele Mesleki Yeterlilik Belgesi
Kilis İl Özel İdaresi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında "Teknik Personele Mesleki Yeterlilik Belgesi" Projesi imzalandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Teknik Destek Programı kapsamında "Teknik Personele Mesleki Yeterlilik Belgesi" Projesi, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, ajans tarafından onaylandı. Projenin sözleşmesi, İpekyol Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'in katılımları ile imza altına alındı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, "Projemiz kapsamında, Su ve Kanal Hizmetlerinde çalışan teknik personelin, hizmet vereceği alana ulusal ve uluslar arası ulaşımı esnasında, 'T.C. Ulaştırma Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği' kapsamında SRC 1,2,3,4 (Mesleki Yeterlik Belgesi) alması planlanmdı.. Su ve Kanal Hizmetleri bünyesinde çalışan 20 personele SRC 1,2,3,4 belgesi alınarak kurumsal kapasitemiz güçlendirilecektir" ifadesi kullanıldı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:07 Kaynak: İHA

Ekonomi
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