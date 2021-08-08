Teknik Seo Ne Anlama Geliyor?

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, Teknik SEO'nun ne anlama geldiğini açıkladı.

Teknik SEO'yu sitenin teknik olarak optimize edilmesi olarak ifade eden Tozak, site haritasının arama motorlarına yüklenmesi, hız konusunda çeşitli sunucu ayarlarının yapılması ve çeşitli eklentiler yüklenmesi gibi konuların teknik SEO konusu olduğunu belirtti.

Botların siteye hangi sıklıkla girdiği, hangi sayfaları daha az ziyaret ettiği gibi konuların loglardan araştırılabileceğini söyledi. Siteyi hızlandırmak ve doğru sunucuyu seçmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Tozak, kullanıcının derdini çözebilmesinin ve arama motorunun SEO'yu doğru anlamasının Teknik SEO'nun temeli olduğunu belirtti.