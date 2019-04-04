Son Dakika Haberleri: Teknik Servis Görünümlü Hırsızlık Şebekesi Jandarmaya Takıldı

Teknik Servis Görünümlü Hırsızlık Şebekesi Jandarmaya Takıldı

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde vatandaşların korkulu rüyası haline gelen bir hırsızlık şebekesi, jandarmanın başarılı operasyonu sonucu çökertildi.

Teknik Servis Görünümlü Hırsızlık Şebekesi Jandarmaya Takıldı, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde vatandaşların korkulu rüyası haline gelen bir hırsızlık şebekesi, jandarmanın başarılı operasyonu sonucu çökertildi. Kendilerine teknik servis ve tamirci süsü veren şebeke üyelerinin çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli fabrika ve park halindeki araç ve iş makinelerinin üzerindeki kıymetli parçaların zaman zaman sökülerek yok olması üzerine Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma başlattı. Gündüz saatlerinde ilçe merkezine yakın bir bölgede özel bir firmaya ait atıl durumdaki asfalt şantiyesinde gelen tamirci görünümlü hırsızlar iş makinesinin kıymetli parçalarını çalmak için sökmeye başladılar. Her türlü takım taklavata sahip tam donanımlı hırsızları takibe alan Germencik Jandarması hırsızlar iş başına geçip asfaltlama aracının malzemelerini sökmeye başlayınca jandarma şantiyeye baskın yaptı. Bir anda karşılarında jandarmayı görünce ne yapacaklarını şaşıran tamirci ve teknik servis görünümlü hırsızlar ne yapacağını şaşırdı.

Suçüstü yakaladıkları hırsızlık zanlılarını kelepçeleyen jandarma ekipleri, hırsızlarla birlikte hırsızların otomobillerine ve takım çantalarına el koydu. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada şebekenin araç ve iş makinelerinin en kıymetli parçalarını sökerek çaldıkları ve kendilerini tamirci ve teknik servis görünümü verdikleri için hırsızlık olayını da gündüz vakti gerçekleştirdikleri belirlendi.

Çeşitli suçlardan dolayı sabıkası olan ve gözaltına alınan hırsızların sorgusunun devam ettiği bildirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:30 Kaynak: İHA

Jandarma, Germencik, Aydın, 3. Sayfa
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