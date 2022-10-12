Teknik servis oyunuyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Teknik servis oyunuyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

12.10.2022 15:23
Teknik servis oyunuyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Kırklareli'nde vatandaşları teknik servis oyunuyla dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde vatandaşları teknik servis oyunuyla dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nde son zamanlarda kendilerini teknik servis elamanı olarak tanıtarak vatandaşların eşyalarını alıp bir daha getirmedikleri ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinin çalışmaları neticesinde, şüphelilerden O.K. Akalar Mahallesi Namazgah Caddesinde tespit edilerek yakalandı. Diğer şüpheli T.S. ise Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahalesinde yakalandı.

Şüphelilere yönelik yapılan GBT Sorgusunda şahıslardan O.K'nin "Sahtecilik" suçundan arandığı ve yapılan üst aramasında kendisine ait olmayan kimlik kartının bulundu. T.S'nin ise "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından iki adet yakalaması olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Teknik servis oyunuyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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