Son Dakika Haberleri: “Teknik tekstilde 2019 ihracat hedefi: 2 milyar dolar"
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“Teknik tekstilde 2019 ihracat hedefi: 2 milyar dolar"

10 dakika önce

"Tekstilde Avrupa'nın en iyisiyiz ama teknik tekstilde daha yolun başındayız" diyen İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih Bilici, üniversiteye giriş sınavında ilk 80 bin arasına giren ve tekstil mühendisliği bölümlerinden birini kazanan öğrencilere maaş ve iş garantisi vereceklerini söyledi.

“Teknik tekstilde 2019 ihracat hedefi: 2 milyar dolar
"Tekstilde Avrupa'nın en iyisiyiz ama teknik tekstilde daha yolun başındayız" diyen İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih Bilici, üniversiteye giriş sınavında ilk 80 bin arasına giren ve tekstil mühendisliği bölümlerinden birini kazanan öğrencilere maaş ve iş garantisi vereceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03 
Fatih, Avrupa, Ekonomi
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