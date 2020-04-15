Teknikerken okuduğu mühendislikten mezun olan başvurucunun zam talebini KDK çözdü - Son Dakika

Görevine devam ederken, yükseköğrenimini tamamlayan kamu personeli, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle istediği zammı aldı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığında makine teknikeri olarak çalışan şikayetçi, başvurusunda görevini sürdürürken makine mühendisliği bölümünden mezun olduğunu, bu nedenle intibakının yapılması için idareye dilekçe verdi.

Bu talebine cevap verilmemesi üzerine başvurcu KDK'ye müracaat ederek, mağdur edildiğini belirterek, talebinin yerine getirilmesi için yardım istedi.

Başvuruyu değerlendiren KDK uzmanları, Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile iletişime geçti.

Kurulun görüşü üzerine KDK, makine teknikerliği programı mezunlarının bir üst öğreniminin makine mühendisliği olduğunu teyit etti.

KDK yaptığı araştırmanın sonuçlarını Sağlık Bakanlığı ile paylaşarak, başvuranın mühendis kadrosu için öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanması gerektiğini bildirdi.

Bakanlık da KDK'nin önerisi doğrultusunda, başvuranın zam ve tazminatlardan faydalanması talebini kabul etti.