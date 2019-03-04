Son Dakika Haberleri: Teknisyenler 10. Yılını Kutladı

Teknisyenler 10. Yılını Kutladı

1 saat önce

Mersin Eczane Teknisyenleri Derneği (METDER) kuruluşunun 10. yılını kutladı.

Teknisyenler 10. Yılını Kutladı, System.String[]
Mersin Eczane Teknisyenleri Derneği (METDER) kuruluşunun 10. yılını kutladı.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nin de destek verdiği geceye, Marmara Eczane Teknisyenleri Federasyon Başkanı Erkan Ersan, Federasyon Genel Sekreteri Ali Osman Yenilmez, Adana Dernek Başkanı Halil Akdoğan, Tarsus Dernek Başkanı Mustafa Tanrıverdi, Mersin Eczacı Odası yönetimi, firma temsilcileri ile teknisyenler ve aileleri katıldı.

Mersin Eczacılar Teknisyenleri Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, dernek olarak meslekte sıkıntı yaşayan üyelerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte de üyelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha iyi yerlere geleceğiz. Bizleri bu güzel gecemizde yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından geceye destek veren Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi yetkililerine ve dernek üyelerine plaket takdim edildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Marmara, Orta Doğu, Mersin, Güncel
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