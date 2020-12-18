Tekno atıklar, eğitime dönüştürülüyor

Turkcell, tekno atıkların geri dönüşümünden gelen geliri, çocukların nitelikli eğitimi için katkıya dönüştürüyor. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile başlatılan 'Eğitime Dönüştür' projesine ilişkin açıklama yapan Genel Müdür Murat Erkan, "Döngüsel ekonomiye katkı sağlarken ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine de destek olduk. Çocuklarımızın eğitimi için çok önemli olan bu projeyi aslında bir 'ileriye dönüştürme' projesi olarak görüyoruz" dedi.

Sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarına devam eden dijital operatör Turkcell, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile başlattığı ve geçen yıl hayata geçirilen 'Eğitime Dönüştür' projesi kapsamında tekno atıkların geri dönüşümünden gelen geliri, çocukların nitelikli eğitimi için katkıya dönüştürüyor.

Proje ile çevrenin korunması ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesi sağlanırken ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine de katkıda bulunuluyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'deki mağazalarından toplanan 6,5 ton elektronik atıktan elde edilen gelirle, pandemi sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının da eğitimine katkı sağlandığı belirtildi.

HEM ÇOCUKLARA HEM DE EKONOMİYE DESTEK

Sürdürülebilirliğin, şirketin temel iş prensiplerinin arasında bulunduğunu belirten Genel Müdür Murat Erkan, "Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra hayata geçirdiğimiz projelerde de sürdürülebilirliği her zaman odağımıza alıyoruz. Türkiye'de müşterilerinin tekno atıklarından kendini sorumlu hisseden ilk şirket olarak başlattığımız 'Eğitime Dönüştür' projesi ile döngüsel ekonomiye katkı sağlarken ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine de destek olduk. Geçen sene hayata geçirdiğimiz projemiz, tüm Türkiye'yi kapsayan mağazalarımız aracılığıyla bir tekno atık seferberliğine dönüşmüş durumda. Çocuklarımızın eğitimi için çok önemli olan bu projeyi aslında bir 'ileriye dönüştürme' projesi olarak görüyoruz" dedi.

Erkan, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha iyi bir dünya için hareket ederek geliştirdikleri projelerin yanı sıra çocukların eğitimi için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.