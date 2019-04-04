Tekno Müziğin Efsane İsmi Derrick May Türkiye'ye Geliyor

Maslak Oto Sanayi'deki araba mezarlığının içinde açıldığında zamanının en sevilen ve iz bırakan mekanlarından biri olan 2019'un ruhunun tekrar yaşatılacağı gecede; kulüpte daha önce sahne almış Derrick May gibi pek çok önemli isim de müzikseverlerle birlikte olacak. Red Bull Music sunumuyla gerçekleşecek 2019 gecesi, katılımcıları 19 Nisan Cuma günü saat 20.19'dan itibaren Volkswagen Arena'da ağırlayacak. Girişlerin TIR Girişi'nden yapılacağı gecenin biletleri Biletix'te.

80'li ve 90'lı yıllarda İstanbul'un eğlence anlayışına yön veren isimlerden biri olan Ceylan Çaplı'nın Mehmet Cavcı ile beraber hayata geçirdiği dönemin efsane kulübü "2019" Red Bull Music kürasyonuyla bir geceliğine geri dönüyor. 'Geleceğin kulübü' olarak lanse edilen ve dekoru, müzikal programlaması ve özel şovlarıyla bu iddianın altını dolduran 2019'un müdavimlerini ve de o günlere şahit olamamış müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak olan etkinlik 19 Nisan akşamı 20.19'dan itibaren Volkswagen Arena'da gerçekleşecek. Girişler ise TIR Girişi'nden yapılacak.

Geçmişteki eğlence anlayışıyla bugünkü eğlence ve müzik kültürü arasında köprü kuran Red Bull Music, 90'lara damgasını vuran 2019 kulübünün ruhunu tekrar yaşatacak. Gecede; 2019 kabininde daha önce yer almış efsanevi DJ'ler Derrick May, Dimitri, U.F.U.K., CURE-SHOT gibi isimlerin yanı sıra yeni jenerasyondan birçok önemli isim kabinde olacak. Kulübün ortaklarından Mehmet Cavcı'nın da performans göstereceği Red Bull Music gecesinde, katılımcıları pek çok sürpriz bekliyor. Seyircinin yaşadığı müzikal deneyimlere özgünlük katmayı amaçlayan Red Bull Music kürasyonuyla düzenlenen 2019 gecesinin biletleri Biletix'te.