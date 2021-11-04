"Tekno Tarım Manisa 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı - Son Dakika

Tarım sektöründe faaliyet gösteren 100'ü aşkın firmanın katılımıyla düzenlenen Tekno Tarım Manisa 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, kentin, tarımsal üretime katkısıyla ülkenin göz bebeği durumunda olduğunu belirtti.

Başta tescilli ürün sultani çekirdeksiz kuru üzüm olmak üzere tütün ve sofralık zeytin gibi ürünlerin üretiminde lider durumda olduklarını anlatan Özkaynak, şehirdeki tarımın modern altyapı yatırımlarıyla çok daha iyi noktalara geldiğine işaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün de çiftçiyi ve besiciyi ön planda tutan projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Üreticiye destek olmak, ek gelir sağlamak ve tarımsal girdilerini azaltmak amacıyla yürüttükleri çalışmalarda önemli mesafe aldıklarını vurgulayan Ergün, "Seracılığa büyük destek veriyoruz, yüzde 75'i hibe olmak üzere üreticilerimize şu ana kadar toplam 324 adet sera desteği verdik." dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise Manisa'nın tarımsal üretim kaynakları, gelişmiş sanayisi, yüksek üretim gücü ve çeşitliliği ile Türkiye'nin bu alanda önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından 100'ü aşkın firmanın yer aldığı fuarın açılışı yapıldı.

Üreticilerle, sektördeki firmaları bir araya getiren ve çiftçileri bilgilendirmek amacıyla çeşitli seminerlerin de düzenlendiği fuar, 7 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak.