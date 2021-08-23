TEKNOBULANCAK TAKIMI TEKNOFEST 2021'DE FİNALİST OLDU

Tekno Bulancak Takımı:

Erkan KAŞIK Danışman Öğretmen,

Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alan Şefi

Tolga AKTAŞ-

Takım Kaptanı, Öğrenci, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Esat AKPINAR

Teknik Sorumlu, Öğrenci, Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fırat Fatih OKAY

Pilotaj Öğrenci, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nuri Cem KUŞDEMİR

Teknik Sorumlu, Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel BULUT: "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren okullarımız Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin birlikte hazırladığı takımımız TEKNOFEST 2021 finallerinde yarışacak. Eğitim camiamıza desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımız Ali İkram TUNA'ya şükranlarımı arz eder, başarımızda büyük emekleri olan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize, gençlerimize destek olan velilerimize teşekkür ederim. "