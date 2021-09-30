TEKNOFEST 161 bin 128 habere konu oldu - Son Dakika

21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda dördüncüsü gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu sene de oldukça hareketli geçti. Medya araştırmasına göre, TEKNOFEST eylül ayı boyunca 161 bin 128 habere konu oldu.

Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve teknoloji festivali nefes kesen altı günün ardından sona erdi. Milli teknoloji hamlesi sloganıyla gerçekleşen etkinlik, Eylül ayının en çok konuşulan haberler başlıklar arasında yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press'in 15 binin üzerinde yazılı basın, televizyon kanalları, internet siteleri ve sosyal medya mecralarını tarayarak gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, TEKNOFEST eylül ayı boyunca 161 bin 128 habere konu olarak eylül ayının en çok konuşulan haber başlıkları arasında yer aldı.

EKRANLARA 2 BİN 29 HABER YANSIDI

Kapsamlı medya taramasına göre, eylül ayı başından beri 3 bin 229 yazılı basın haberine konu olan TEKNOFEST medyanın en çok konuştuğu konular arasında başı çekti. Televizyon ekranlarında birçok haber ve canlı yayın gerçekleşirken, konuyla ilgili ekranlara 2 bin 29 haber yansıdığı belirlendi.

İnternet sitelerinde 25 bin 706 haberde yer alan havacılık ve uzay festivali, sosyal medyada ise 130 bin 164 haberle gündeme damgasını vurdu.