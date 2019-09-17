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Teknofest'19 kapılarını açtı (1)

13 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'19 kapılarını açtı.

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ATATÜRK  Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'19 kapılarını açtı. Geçen yıl 500 binden fazla kişinin katıldığı festivalin kapıları saat 09.00'da açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla 10.30'da  yapılacak olan açılış törenin ardından 6 gün sürecek olan festival resmen başlamış olacak.
Tören öncesi, gençlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi göstererek Atatürk Havalimanı'na geldiği görüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında kurulan sahnede hazırlıklar tamamlandı.


YARIŞMALAR VE GÖSTERİLER
Festival kapsamında 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, jandarma emniyet özel gösterileri, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinler gerçekleştirilecek.


TEKNOFEST'te 81 il, 122 ülkeden 17.373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü. TEKNOFEST'19 pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:32 Kaynak: DHA
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Teknofest'19 kapılarını açtı
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