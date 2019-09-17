Son Dakika Haberleri: Teknofest'19'un resmi açılışı yapıldı (1)
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Teknofest'19'un resmi açılışı yapıldı (1)

1 saat önce

ATATÜRK Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'19'un resmi açılışı yapıldı.

Teknofest'19'un resmi açılışı yapıldı (1), System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'19'un resmi açılışı yapıldı. Açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, paydaş firmalar ve öğrencilerin katılımıyla açıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Mustafa Varank, konuşmasında gençlere seslenerek yatırım yapmalarını ve icat çıkarmalarını istedi. Varank, festivalin geleneksel hale getiriliceceğini belirtti.  Selçuk Bayraktar, "Vatanımıza milletimize ve şimdiden uzandığı bütün coğrafyalara hayırlı olsun" dedi.

RESMİ AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİ
Açılış konuşmalarının ardından Bakan Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Selçuk Bayraktar açılış butonuna bastı.


- İstanbul
Selçuk Bayraktar, Mustafa Varank, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:24 Kaynak: DHA
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