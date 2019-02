Teknofest 2019 Yarışmaları Başvuruları Başladı

Bu yılki insanlık yararına teknolojiler yarışması AFAD öncülüğünde düzenlenecek.

Bu yılki insanlık yararına teknolojiler yarışması AFAD öncülüğünde düzenlenecek.



İlki 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşen ve 500 bin kişinin izlediği TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin en önemli ayağını oluşturan teknoloji yarışmalarının başvuru süreci başladı. Son başvuru 28 Şubat 2019. TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışmalardan olan ve sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmayı amaçlayan İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ise bu yıl AFAD öncülüğünde düzenlenecek. TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'na, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve yetişkinlerin katılabileceği, yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, grup olarak da başvuru yapılacağı belirtildi.



Yarışma ile bireylerin, sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları amaçlanıyor. İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer alıyor. Bu doğrultuda projeler değerlendirilir uygulamaya konulacak. Aynı zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde eğitim, sağlık, ulaşım, çevre ve benzeri alanlara ilişkin sorunları çözmek, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak teknolojileri özgün ve milli kaynaklar ile hayata geçirmek temel hedef olduğu bildirildi.



Yarışma kategorileri şu şeklide:



"Sağlık, Eğitim, Çevre, Ulaşım, Afet Yönetimi alanlarında olmak üzere 5 (beş) farklı kategoriden oluşuyor. Kategoriler ve tasarım gereksinimleri yarışma şartnamesinde belirtildi. Yarışma kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Proje Detay Raporu (PDR) olmak üzere 2 farklı rapor hazırlamaları gerekiyor. ÖTR değerlendirme sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleşecek. PDR sonuçlarına göre ise; yarışmadan elenen takımlar, maddi destek almayı hak eden takımlar ve maddi destek almadan yarışmaya devam edebilecek olan takımlar belirlenecek. Yarışma her beş kategoride ayrı ayrı değerlendirme neticesinde ön elemeyi geçerek kendi klasmanında final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara ödül verilecek. Aşağıda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı gösteriyor, bireysel ödüllendirme yapılmayacak."



Yarışmada verilecek olan ödüller ise şöyle:



"İlköğretim, Ortaokul ve Lise Klasmanı | Sağlık & Eğitim & Çevre & Ulaşım & Afet Yönetimi Kategorileri: Birinci: 10 bin TL, İkinci: 5 bin TL, Üçüncü: 3 bin TL.



Üniversite, Mezun ve Yetişkin Klasmanı | Sağlık & Eğitim & Çevre & Ulaşım & Afet Yönetimi Kategorileri: Birinci: 10 bin TL, İkinci: 5 bin TL, Üçüncü: 3 bin TL. Yarışma sonrasında seçilen fikirler için proje fikrinin gerçekleştirilmesine yönelik destekler sağlanacak. Şartnamede verilen bilgiler haricinde, yarışma hakkında sormak istediğiniz diğer sorular için İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI GRUBU linkinden ilgili mail grubuna üye olmanız gerekiyor. Soracağınız sorular ve bu sorulara verilecek olan cevaplar, mail grubunun diğer üyelerinin de görebileceği şekilde açık olacak. Yarışmacıların, hazırlamaları gereken raporlara ilişkin şablonlar ilerleyen tarihte TEKNOFEST web sitesi üzerinden duyurulacak. Eylül 2018'de düzenlenmiş olan yarışma şartnamesi ile Eylül 2019'da düzenlenecek olan yarışma şartnamesinde bir takım güncelleştirmeler yapıldı. Dolayısıyla yarışma şartnamesinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor."



TEKNOFEST 2019 hakkında:



"TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen teknoloji yarışmaları ile, Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflendi, bu alanda çalışan yüzlerce gencin projesi desteklendi. Aynı hedef doğrultusunda, somut çalışmaların ortaya çıkarılması amacıyla, TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenlenecek olan teknoloji yarışmaları ile, her bir takımın, yarışacakları kategorinin şartnamesinde belirtilen görevi yerine getirmek üzere, istenen teknolojik donanımı (İHA, roket, insansız su altı aracı, vb.) tasarlayıp üretmesi bekleniyor. Teknoloji yarışmalarına başvurular Ekim 2018 itibarıyla başladı. Yarışma kategorilerinde belirtilen görevlerin gerektirdiği teknik bilgi ve becerilere sahip olan takımlar, hazırlamış oldukları raporlar üzerinden, alanında uzman danışma kurullarımız tarafından değerlendirilecek ve yarışmalarda yer almaya hak kazanacak. Başvuruları olumlu sonuçlanan ve duyurulacak listede yer alan ekiplere, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Danışma Kurulu tarafından hazırlık süresi boyunca yarışacakları kategorilerde teknik danışmanlık desteği sağlanacak. Festival ve yarışmalar ile ilgili detaylı bilgi için: https://www.teknofestistanbul.org" - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sabancı Holding, ABD'li Şirketi 175 Milyon Dolara Satın Aldı

Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti

Su İsteyerek Evine Girdiği Yaşlı Kadını Dövüp, Gasbeden Zanlı Yakalandı

Adana'da İlk 'Tanzim Satış Noktası' Açıldı