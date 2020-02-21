"TEKNOFEST 2020" Arnavutluk'ta tanıtıldı

TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde tanıtıldı.

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Zafer Kıyıcı ve Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Genel Müdürü Ömer Kökçam, TEKNOFEST 2020'nin tanıtımıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kökçam, burada yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in 2017 yılında ilk kez yapıldığını belirterek, bu yıl daha geniş bir katılım beklediklerini söyledi.

En çok önemsedikleri şeyin teknoloji yarışmaları olduğunu ve bu yıl 23 kategoride yarışmalar olacağını dile getiren Kökçam, her yaş grubundan öğrencilerin bu yarışmaya başvuru yapabileceğini kaydetti.

Kökçam, yarışmalar içinde ciddi ödüllerin verildiğini belirterek, "Arnavutluk'tan da ilgili olan tüm öğrencilerimizin, tüm üniversite mezunlarımızın veya üniversite okuyan kardeşlerimizin başvurularını bekliyoruz." dedi.

Basın toplantısının ardından İşkodra'daki "Qazim Dervishi" Spor Salonu'nda gençlerin ve diğer ilgili vatandaşların katılımıyla, TEKNOFEST 2020 sunumu devam etti.

İZafer Kıyıcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'in, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle rekorlara imza attığını söyledi.

Festival hakkında detaylı bilgi vermek üzere misafirlerinin Arnavutluk'a geldiğini kaydeden Kıyıcı, "TEKNOFEST 2020, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin milli teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir." diye konuştu

Tanıtım programı kapsamında İşkodra YEE Müdürü Kıyıcı ve T3 Vakfı Genel Müdürü Kökçam, İşkodra Belediye Başkanı Voltana Ademi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yunus Emre Enstitüleri aracılığıyla alınan TEKNOFEST 2020 başvuruları, 28 Şubat'a kadar sürecek.