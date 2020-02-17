"TEKNOFEST 2020" Bosna Hersek'te tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'TEKNOFEST 2020' Bosna Hersek'te tanıtıldı - Son Dakika

"TEKNOFEST 2020" Bosna Hersek'te tanıtıldı

7 saat önce

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin başvurularına ilişkin tanıtım programı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapıldı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin başvurularına ilişkin tanıtım programı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapıldı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesindeki (IUS) programda, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e farklı kategorilerde ilköğretim ve lise öğrencilerini kapsayan başvuru koşulları anlatıldı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Güzel, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle yapılacak başvurulara ilişkin açıklamasında, Bosnalı gençleri de 22-27 Eylül'de Gaziantep'te yapılacak TEKNOFEST'in bir parçası olarak görmek istediklerini kaydetti.

Teknolojideki gelişim ruhunun Anadolu'ya yansımasını hedefledikleri için bu yıl Gaziantep'i seçtiklerini aktaran Güzel, "Türkiye'nin tam bağımsızlığının sağlanmasının teknolojik gelişimlerden geçtiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Tuzla Kantonu (TK) Eğitim ve Bilim Bakanı Fahreta Brasnjic de Türkiye'nin Bosnalı gençlere sunduğu bu fırsattan oldukça memnun olduklarını belirterek, "Ülkemizden daha önce bu festivale katılım olmadı. Gençlerimize festivale başvurmaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Tanıtım toplantılarının Bosna Hersek'in yanı sıra Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta da yapılacağı, başvuruların 28 Şubat'a kadar süreceği ifade edildi.

Bu yıl, TEKNOFEST'te biyoteknoloji inovasyon, eğitim teknolojileri, helikopter tasarım, jet motor tasarım, tarım teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, akıllı ulaşım gibi 23 kategorideki teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Gaziantep'teki TEKNOFEST'te dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon liranın üzerinde ödüller bekliyor.

Geçen yıl 19 kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın 122 farklı ülkesinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin öğrenci başvuruda bulunmuştu.

TEKNOFEST 2020 Bosna Hersek'te tanıtıldı

Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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