Teknofest 2020 çevre ve enerji teknolojileri

Bu yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'in ana paydaşlarından SANKO Holding'in yürütücülüğünü üstlendiği 'Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda 'Lise' ve 'Üniversite ve Üstü' kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 final ödül töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TEKNOFEST 2020'nin ana paydaşlarından SANKO Holding'in sponsorluğunda düzenlenen 'Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nın 'Lise Kategorisi' ile 'Üniversite ve Üstü Kategorisi'nde birinci olan takımlara ödüllerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı birlikte takdim etti.

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi 12'nci sınıf öğrencileri Ceren İlayda Ekici ve Aleyna Akın'dan oluşan 'Hidrotem Takımı' Danışman Öğretmenleri Zeliyha Çelik rehberliğinde geliştirdikleri 'Süper Hidrofobik Petrol Emici' projesiyle 'Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması' Lise Kategorisinde birinci oldu.

Deniz kirliliğine çözüm olacak proje

Projeyle denize dökülen petrolü çok kısa sürede ve tamamen organik çevreye zarar vermeden toplayacak ürün geliştirildi. Ürün kendi ağırlığının 35 katı petrol döküntüsünü yayılmadan saniyeler içerisinde toplayarak denizi temizliyor. Ürün sadece petrol temizlemiyor aynı zamanda fabrikalardaki yağ atıklarını da yüzde 100 verimle temizliyor.

Proje Danışmanı Zeliyha Çelik, öğrencilerinin böylesi önemli bir organizasyonda birincilik kazanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ürün Türkiye'de dört mevsim yetişen ve bol bulunan bir bitkiden elde edildi. Herhangi bir sanayi ürünü olarak kullanılmayan bir ürünü ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeye dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz. Projemizin bir sonraki aşamasında yerli ve milli atık filtresi üretmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasının yürütücülüğünü üstlenen SANKO'ya hem öğrencilerimizin bilim üretmelerine verdikleri destek için hem de çevreye duyarlılıkları ve yerli üretime katkılarından dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi Kimya Bölümü Doktora Öğrencisi Kübra Gökmen ile Çevre Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi H

Konutlardaki evsel gri suyun geri kazanımı sağlanıyorakkı Erdoğan'dan oluşan 'Dü-Çevre' Takımı, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sevim Elibol'un danışmanlığında geliştirdikleri 'Güneş Enerjisi ile Çalışan Elektroflotokaagülayon Presi ile Toplu Konutlarda Kaynaklanan Evsel Gri Suyun Arıtımı ve Geri kazanımı' projesiyle kategorilerindeki 26 takım arasından birinci olmayı başardı. Hakkı Erdoğan, toplu konutlardan kaynaklanan geri dönüştürülebilme potansiyeli yüksek olan evsel geri suyun hiçbir kimyasal madde kullanmadan sıfır atık mantığı ile elektro kimyasal yöntemleri kullanarak arıtımını ve geri kazanımını sağladıklarını kaydederek, projeyle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Sistem için gerekli olan enerji ihtiyacını ise yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyoruz. Sistemde arıtılan su rezervuar sistemlerinde bahçe sulamada, yangın söndürme sistemlerinde vb alanlarda kullanılmaktadır. Sistemde minimum yüzde 99,5 oranında yüzey aktif madde giderimi sağlanmaktadır."

Erdoğan, TEKNOFEST 2020'de elde ettikleri birincilikten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, festivale katkı sunanlara teşekkürlerini dile getirdi.

'Lise Kategorisi' ve 'Üniversite ve Üstü Kategorisi'nde ikincilik ve üçüncülük elde eden yarışmacılara ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı birlikte takdim etti.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması 'Lise Kategorisi'nde Enerjik Takımı ikinci, Enerji Yuha Takımı üçüncü oldu. 'Üniversite ve Üstü Kategorisi'nde ise MPGK Takımı ikinci, Sen-1919 Takımı üçüncülük elde etti.

En iyi sunum ödülleri 'Lise Kategorisi'nde Gazi İletişim Takımı'na verilirken, 'Üniversite ve Üstü' kategorisinde ise 'Silverriver Takımı' ödüle layık görüldü.

En iyi sunum ödülüne değer görülen takımlara ödüllerini SANKO Holding Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Ulutaş, takdim etti.

Yarışmada verilen ödüller

SANKO Holding'in yürütücülüğünü üstlendiği 'Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na kabul edilen bin 468 başvurudan 63'ü TEKNOFEST 2020 finalinde yarıştı.

Yarışmada verilen ödüller ise şöyle;

"Lise kategorisi, Birinciye 10 bin TL, İkinciye 5 bin TL, Üçüncüye ise 3 bin TL. Üniversite ve üzeri kategorisi, Birinciye 15 bin TL, İkinciye 10 bin TL, Üçüncüye ise 5 bin TL." - GAZİANTEP