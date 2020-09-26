TEKNOFEST 2020'de yarışan insansız su araçları geleceğe ışık tutacak - Son Dakika

TEKNOFEST 2020'de yarışan insansız su araçları geleceğe ışık tutacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinin geliştirdiği insansız su altı aracı "Hendesetul Cezeri", TEKNOFEST 2020'de boy gösterdi.

TEKNOFEST 2020'de yarışan insansız su araçları geleceğe ışık tutacak, System.String[]

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinin geliştirdiği insansız su altı aracı "Hendesetul Cezeri", TEKNOFEST 2020'de boy gösterdi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020'de öğrenciler çeşitli alanlarda yaptıkları projeleri jüriye sunuyor.

Su altı teknojileri alanında yaptıkları araçla yarışların ilk etabını ikinci sırada tamamlayan KTÜ takımının kaptanı Necip Fazıl Mete, TEKNOFEST'te su altı otonom araçlarıyla yer aldıklarını söyledi.

Yarışların manuel ve otonom olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu dile getiren Mete, "Manuel görevleri pilot olarak belirlediğimiz arkadaşımız gerçekleştirmekte. Otonom görevler ise araç dışından hiçbir müdahale olmadan aracın kendi algoritmasiyla gerçekleşmekte. Şu an yarışmalarda oldukça başarılı ilerliyoruz." dedi.

Hayata geçirdikleri projenin benzer projelerden biraz farklı olduğunu belirten Mete, şöyle konuştu:

"Bizim aracımız yüksek başarı oranına sahip. Çember bulma ve konumlanma algoritmalarımız, benzerlerine göre oldukça yüksek başarı oranına sahip. Daha az motor gücüyle çalışan aracımız, daha az enerji kullanarak yüksek güç elde etmemizi sağlıyor. Ayrıca seri hareket kabiliyeti bulunan Hendesetul Cezeri, iletişimdeki gecikmenin yok denecek kadar minimal bir düzeyde tutulmasıyla da dikkati çekiyor. "

Su altı otonom projelerinin, destek görmesi halinde çok geniş bir kullanım alanı bulunduğunu vurgulayan Mete, şunları kaydetti:

"Aracımız, su altı taaruz, arama tarama, su altı sondaj işlemlerinde, tersane sektöründe kullanılabilir. Su altı otonom sürüşün asıl avantajı, su altı aracıyla karadan iletişim kurulması gerekmemektedir. Su altı iletişimi, hava ortamında olduğu gibi kolaylıkla gerçekleşememektedir. Bu nedenle kara ile bağlantıya ihtiyaç duymayan su altı sistemleri denizcilikte ve su ile alakası olan her sektörde büyük bir kolaylık ve iş gücü kazancı sağlayabilecektir. Ayrıca su altı sistemleri, gerekli durumlarda deniz yüzeyine çıkarak karayla iletişim kurabilir. İnanıyoruz ki otonom teknolojiler, her sektörde olduğu gibi bu sektörün de istikbalidir."

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye, Cezeri, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST 2020'de yarışan insansız su araçları geleceğe ışık tutacak - Son Dakika

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