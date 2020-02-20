"Teknofest 2020" Festivali, Kosova'da tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Teknofest 2020' Festivali, Kosova'da tanıtıldı - Son Dakika

"Teknofest 2020" Festivali, Kosova'da tanıtıldı

6 saat önce

Bu yıl 22-27 Eylül tarihleri arasında Gazientep'te düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in tanıtım programı Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlendi.

Bu yıl 22-27 Eylül tarihleri arasında Gazientep'te düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in tanıtım programı Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlendi.


Gazientep'te 22-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in tanıtım programı Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlendi. Balkan ülkelerinden gençlerin özgün projelerle daha fazla sayıda festivale katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen tanıtım büyük ilgi gördü.


Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenen, Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) tarafından desteklenen ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TEKNOFEST'in tanıtım programına, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, milletvekili Fidan Brina Jılta, Türkiye'nin Kosova'daki kurumlarından Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova-Türkiye Ticaret Odası üst düzey temsilcileri, Kosova'nın kurum ve kuruluş temsilcileri, rektörler, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Priştine Yunus Emre Entitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker yaptığı konuşmada, Teknofest'in geçtiğimiz yıl 17 bin 400'e yakın takım, 22 bin finalist, 50 bin yarışma başvurusu, 120 ülkeden gelen katılımcı, 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle rekor kırarak hayat bulduğunu belirtti. Ülker, "Son 2 yıl büyük bir başarıyla tamamlanan ve bir marka haline dönüşen Teknofest'in kalbine havacılık, teknoloji ve uzay ilgisi aşıladığı her bir gencimizin geleceğimize yakılmış birer ışık olacağını biliyoruz" dedi.


Balkanlar'dan bu yıl Teknofest'e çok daha yoğun bir başvuru alacaklarını umut ettiğini belirten Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Müdürü Ömer Kökçam, ana misyonu, ana hedefi, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek, dünyadan kopmadan, dünya teknolojisine gözünü yummadan ama kendisinin ürettiği, kendisinin geliştirdiği ve dünya ile yarışan bir milli teknoloji hamlesinden bahsettiklerini belirtti. Kökçam, "Biz bu inanç ve hedefle aslında Türkiye'de bu alanla alakalı, teknoloji alanıyla alakalı kendini geliştirmek için yola çıkan, bu alanda eğitimler alan ve bu uğurda bir kariyer hedefi yapan gençlerimize bir platform oluşturabilir miyiz konusunu tartışırken ve konuşurken Teknofest ortaya çıktı" şeklinde konuştu.


Balkan ülkeleri başkentlerinde düzenlenen "Teknofest 2020" tanıtım programları Kosova'nın ardından yarın Arnavutluk'ta düzenlenecek ve başvurular 28 Şubat'a kadar sürecek. Teknofest çerçevesinde 23 kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. - PRİŞTİNE

Priştine, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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