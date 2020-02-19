"TEKNOFEST 2020" Kuzey Makedonya'da tanıtıldı

TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin tanıtım programı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesinde (İBU), Türkiye Teknoloji Takımı tarafından (T3 Vakfı) düzenlenen, Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) tarafından desteklenen ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü TEKNOFEST'in tanıtım programı gerçekleşti.

Programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Güzel, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, yaptığı konuşmada, yaşam standartlarının yükseltilmesi, yaratıcı ve yenilikçi fikirlere duyulan ihtiyaç, inovasyon ve insan faktörünün önemine değindi.

İnsan kaynağının en verimli şekilde kullanılmasının Türkiye'de üzerinde önemle durulan bir hedef olduğunu belirten Sekizkök, "Bu doğrultuda son yıllarda havacılık, uzay ve savunma teknolojilerinde Türkiye'de yapılan atılımlara 'Milli Teknoloji Hamlesi' sloganıyla büyük katkılar sağlayan Türkiye Teknoloji Takımı, TEKNOFEST organizasyonlarıyla genç yeteneklere yeni ufuklar açılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sekizkök, TEKNOFEST 2020'nin Balkan coğrafyasındaki gençlere önerildiğine işaret ederek, "Böylelikle gençlerin kendi kariyerlerinde bir yol haritası oluşturulması hem de bulundukları ülkelerde Türkiye'nin teknoloji temsilcilerinin belirlenmesi adına büyük imkanlar sağlanması arzu edilmektedir." dedi.

Devlet Bakanı Hasan da gençlerin çalışmalarıyla ülkede sanayileşme sürecinde ciddi adımlar atılabileceğini kaydetti.

Türkiye'nin tarihten bugüne kadar Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yaşayanlara katkıda bulunduğunu vurgulayan Hasan, "Bugün de TEKNOFEST'in tanıtımıyla bunu bir kez daha görmüş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

23 kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek

Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Kosova ve Arnavutluk'ta da TEKNOFEST'in tanıtım programları yapılacak ve başvurular 28 Şubat'a kadar sürecek.

TEKNOFEST'te biyoteknoloji inovasyon, eğitim teknolojileri, helikopter ile jet motor tasarım, tarım teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, akıllı ulaşım gibi 23 kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

Söz konusu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara, toplamda 4 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Gaziantep'teki TEKNOFEST'te dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon liranın üzerinde ödüller bekliyor.