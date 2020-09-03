TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları Tuz Gölü'nde başladı - Son Dakika

TEKNOFEST'te ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları heyecanı 1 Eylül'de Tuz Gölü'nde başladı.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Türkiye için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği teknoloji yarışmaları ile "Teknoloji üreten bir Türkiye" için #milliteknolojihamlesi ateşiyle yanan meşaleyi en yükseğe taşıyor.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında 20 bin 197 takımdaki 100 bin genç kıyasıya mücadele ediyor. Festival, bu yıl 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2020 için roketler ateşleniyor

Açıklamaya göre, en yükseği hedefleyen gençler için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları heyecanı ise 1 Eylül'de Tuz Gölü'nde başladı.

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan, alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Yüksek İrtifa Kategorisi"nde takımlar, 20 bin feet irtifaya atış yapacaklar.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen roket yarışması 13 Eylül tarihine kadar devam edecek. Yarışmada takımlar, bir gün montaj alanında roketlerinin montajını tamamlarken bir sonraki gün atış alanında montajını tamamlamış oldukları roketlerin atışını gerçekleştiriyor.

Yarışma kategorileri

Yarışmanın alçak irtifa kategorisinde, en az 4 kilogram kütleye sahip bir faydalı yükü, ticari motorlarla 5 bin feet irtifaya taşıyacak bir roketin takımlar tarafından tasarlanıp üretilerek fırlatmaya hazır hale getirilmesi ve fırlatılması gerekiyor. Orta irtifa kategorisinde, en az 4 kilogram kütleye sahip bir faydalı yükü, ticari motorlarla 10 bin feet irtifaya taşıyacak bir roketin takımlar tarafından tasarlanıp üretilerek fırlatmaya hazır hale getirilmesi ve fırlatılması şart koşuluyor. Yüksek irtifa kategorisinde ise en az 4 kilogram kütleye sahip bir faydalı yükü, ticari motorlarla 20 bin feet irtifaya taşıyacak bir roketin takımlar tarafından tasarlanıp üretilerek fırlatmaya hazır hale getirilmesi ve fırlatılması isteniyor. Her üç kategoride de takımların, aynı zamanda fırlatma sonrası roketin tüm alt sistemlerini ve faydalı yükünü tekrar kullanılabilir halde kurtarmaları gerekiyor.

Roket Yarışması kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Test Hazırlık Raporu (THR) ve Atışa Hazırlık Raporu (AHR) olmak üzere 4 farklı rapor hazırlamaları gerekiyor. ÖTR değerlendirme sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleşiyor. Maddi destek almaya hak kazanan takımlar ise KTR sonuçlarına göre belirleniyor. Atışa hazırlık raporlarının ardından ise finale kalan takımlar belirleniyor.

Roket Yarışması için alçak irtifa kategorisinde yurt içinden 259, yurt dışından 3 olmak üzere 262, orta irtifa kategorisinde yurt içinden 203, yurt dışından 4 olmak üzere 207, yüksek irtifa kategorisinde ise yurt içinden 47 başvuru gerçekleşti. Alçak irtifada 4'ü lise takımı olmak üzere 32 takım, orta irtifada 3'ü lise takımı olmak üzere 44 takım, yüksek irtifada 6 takım olmak üzere toplamda 82 takım finale kalarak atış yapmaya hak kazandı.

Yarışmada 3 ayrı kategoride birincilere 50 bin TL, ikincilere 40 bin TL ve üçüncülere ise 30 bin TL ödül verilecek.