Teknofest 2020'ye Bahçeşehir Üniversitesi damgası - Son Dakika

Teknofest 2020'ye Bahçeşehir Üniversitesi damgası

Teknofest 2020'ye Bahçeşehir Üniversitesi damgası -'Baurov' takımı insansız sualtı sistemleri kategorisinde birinci oldu -En iyi yazılım ödülü de Baurov takımının Gaziantep'te yapılan teknofest 2020 yarışlarına insansız sualtı sistemleri kategorisinden katılan Bahçeşehir Üniversitesi...

Teknofest 2020'ye Bahçeşehir Üniversitesi damgası

-'Baurov' takımı insansız sualtı sistemleri kategorisinde birinci oldu

-En iyi yazılım ödülü de Baurov takımının

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan teknofest 2020 yarışlarına insansız sualtı sistemleri kategorisinden katılan Bahçeşehir Üniversitesi 'Baurov' takımı birinci olarak 40 bin liralık ödülün sahibi oldu. Baurov takımı ödülünü ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı.

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020, ödül töreni ve kapanış seremonisi ile son buldu. Teknofest 2020'de ASELSAN tarafından düzenlenen insansız su altı sistemleri kategorisinde yarışan Bahçeşehir Üniversitesi "Baurov" takımı birinci oldu. Baurov takımı, aynı zamanda "en özgün yazılım" ödülünün de sahibi oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Baurov takımı, ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı.

Yapılan ödül töreni ile birincilik kupasını, 40 bin liralık ödülü ve en iyi yazılım ödülünü alan baurov takımı kaptanı Kağan Kapıcıoğlu, "Teknofest kapsamında ASELSAN'ın düzenlediği insansız sualtı sistemleri yarışmasında yarıştık. Bu kapsamda ikişer adet manuel ve otonom olmak üzere toplam 4 görev yapmamız istendi. Öncelikle manuel görevlerde sualtı temizlik ve montaj olmak üzere iki tane görevi tamamladık. Daha sonra çemberden geçme ve çembere konumlanma isimli iki tane farklı otonom görevi yaptık. Bu otonom görevler tamamen robotun içinde bulunan kodlarla çalışıyor. Kendi algılamasını yapıyor, kendi hedeflemesini yapıyor, kendi navigasyonunu yaparak hedefe yönleniyor ve görevi tamamlıyor. Bu projemizle birinci olduk. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da buraya geldi ve bizlerin projelerini dinledi. Çok onure etti bu durum bizi. Projemize değer verdiğini söyledi. Selçuk Bayraktar ile birlikte geldiklerinde Dumlupınar'a belki bir dalış gerçekleştirilebileceğimizden bahsetti. Biz bunun için gerçekten çok çok heyecanlıyız. Bizim için çok büyük bir manevi değeri var" dedi.

BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Berke Gür ise, "Burada gördüğünüz robotlar aslında Bahçeşehir Üniversitemize sualtı robotik alanında yapılan çalışmaların bir kısmı sadece. Su üstü ve su alti teknolojileri ülkemiz için çok önemli. Mavi vatan kavramı kapsamında da gerçekten gittikçe önemi artıyor. Buradaki çalışmaları birinci sınıftan itibaren öğrenciler kendileri yapıyor, kendileri üretiyor. Bu robotlarla müthiş bir tecrübe kazanıyorlar. Bugün de birinci olduk. Çok mutluyuz. Zaten bu bir ekip çalışmasıydı. Zorlu bir çalışma süreci atlattık. Ayrıca süreklilik çok önemli. Çünkü biz 2018'deki ilk yarışmaya da katıldık. Bir yerden sonra zaten ekip çok iyi bir şekilde çalışıyor. Çok uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Bu çok önemli ama süreklilik de çok önemli" diye konuştu.

Teknofest 2020'ye Bahçeşehir Üniversitesi damgası
Teknofest 2020'ye Bahçeşehir Üniversitesi damgası
Teknofest 2020'ye Bahçeşehir Üniversitesi damgası
Teknofest 2020'ye Bahçeşehir Üniversitesi damgası

Bahçeşehir Üniversitesi, Süleyman Soylu, Bahçeşehir, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teknofest 2020'ye Bahçeşehir Üniversitesi damgası - Son Dakika

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