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TEKNOFEST 2021'de 'Olay Yeri İnceleme' oyunu - Son Dakika

TEKNOFEST 2021'de 'Olay Yeri İnceleme' oyunu

21.09.2021 23:54
TEKNOFEST 2021'de 'Olay Yeri İnceleme' oyunu, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı, TEKNOFEST 2021'de çeşitli oyun ve aktivitelerin yanı sıra vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı, TEKNOFEST 2021'de çeşitli oyun ve aktivitelerin yanı sıra vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi. 'Olay Yeri İnceleme' oyunu ise özellikle minik misafirlerin dikkatini çekti

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2021'de oyunlar ve yeni teknolojilerle yer aldı. Fuara katılanları Kriminal Daire Başkanlığı'nın standında çeşitli oyun ve aktiviteler karşıladı. Bunların arasındaki Olay Yeri İnceleme oyunu özellikle minik misafirlerin dikkatini çekti. Oyunda bir suç mahallindeki bulgular senaryo gereği etrafa dağılmış durumda çocukların karşısına çıktı. Çocuklar bulguları toplayarak kategorisine göre sınıflandırdı, puanlama yaptı. Küçükler arasında aynı zamanda bir yarışa dönen oyunda son olarak bilgi testi yapıldı. Dereceye giren miniklere Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli polis ağabey ve ablalarınca hediyeler verildi. Oyun sayesinde çocuklar hem eğlendi hem de benzer durumlarla karşılaşmaları durumunda olay yerinde neler yapmaları ya da yapmamaları gerekenleri öğrenmiş oldu.

DOLANDIRICILARI DURDURAN İMZAFuara katılanlar Kriminal Dairesi'nin standında dolandırıcılık suçlarının mağduru olmamaları için bilgilendirildi. Verilen bilgiler arasında imza atarken dikkat edilmesi gereken noktalar da yer aldı. Katılımcılara imzalarında kendi isim ve soy isimlerinden en az birinin olması gerektiği hatırlatıldı. İmza atılan kağıdın altı ve üstünün mutlaka görülmesi gerektiği kaydedildi. Kargo firmalarının çalışanların da olduğu gibi genelde kapıda ayaküstü istenen imzalara dikkat çekildi. Nereye imza atıldığından emin olmaları istendi.

Fuar boyunca açık olacak Kriminal Daire Başkanlığı standında yeni nesil bütün cihazlar yer alacak. Bunların arasında olay yerinde dahi bulguyu delile dönüştüren yeni nesil olay yeri inceleme aracı 'Kıraç' başı çekiyor. Kriminal dünyasında bir diğer dikkat çekici yenilikse Atış Yönü ve Mesafesi Tespiti Kiti Çalışması. Failin ateş ettiği mesafeyi, duruşunu ve boyunu dahi hesaplama yarayan kit de festival sonuna kadar meraklılarını stantta bekliyor olacak.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST 2021'de 'Olay Yeri İnceleme' oyunu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKNOFEST 2021'de 'Olay Yeri İnceleme' oyunu - Son Dakika
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