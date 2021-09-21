TEKNOFEST 2021 heyecanı başladı - Son Dakika

Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı. Binlerce kişi festivali gezmek için Atatürk Havalimanı'na akın etti.

TEKNOFEST 2021 heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Atatürk Havalimanı'na akın etti. Etkinlik alanında gösteriler de başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü polis helikopterlerinin gösterisi nefesleri kesti. TEKNOFEST'te gösteriler gün boyu devam edecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST 2021 yarışmalarına rekor sayıda başvuru oldu. Festival kapsamında dünyada ilk hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı gösteriler de sergilenecek.

-İHA-