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TEKNOFEST 2021 İnsansız Hava Araçları Yarışmaları Bursa'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

TEKNOFEST 2021 İnsansız Hava Araçları Yarışmaları Bursa'da gerçekleştirilecek

27.08.2021 12:32
TEKNOFEST 2021 İnsansız Hava Araçları Yarışmaları Bursa'da gerçekleştirilecek, System.String[]

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, Baykar yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması ile TÜBİTAK tarafından altıncısı düzenlenecek olan Uluslararası İHA Yarışması ve ikinci kez düzenlenecek Liseler Arası İHA Yarışması bu yıl Bursa'da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, Baykar yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması ile TÜBİTAK tarafından altıncısı düzenlenecek olan Uluslararası İHA Yarışması ve ikinci kez düzenlenecek Liseler Arası İHA Yarışması bu yıl Bursa'da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Türkiye'yi yetenekli öğrencilerin buluşma noktası haline getiren TEKNOFEST, İHA Yarışmaları ile öğrencileri İHA teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik ediyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan Savaşan İHA Yarışması 5-9 Eylül, Uluslararası İHA Yarışması ve Liseler Arası İHA Yarışması ise 13-18 Eylül tarihleri arasında Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

İHA konusundaki farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelere katkı sağlamak, katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalara ilgi her geçen yıl artıyor. Yarışmalara üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılıyor. TEKNOFEST 2021 kapsamında, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların katıldığı Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'na 392 takım başvuru yaparken, başvuran takımlar arasından 42'si finale kalmaya hak kazandı. Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına başvuruda bulunan 679 takım arasından 190 takım finale kaldı. TÜBİTAK yürütücülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na ise 810 takım başvuru yaptı ve 138 takım finalde yarışmaya hak kazandı.

Başarılı takımlar, İHA'larını geliştirebilmek amacıyla hazırlık desteği alıyor

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması Döner Kanat, Sabit Kanat ve Serbest Görev olmak üzere 3 kategoride düzenleniyor. Yarışmalar kapsamında üç farklı kategorideki tasarım raporlarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan takımlar, İHA'larını geliştirebilmek amacıyla hazırlık desteği alıyor. Detaylı tasarım raporu ve detaylı tasarım videosu değerlendirmesinde başarılı olan takımlara yarışmalarda yer alabilmeleri için katılım desteği de veriliyor. Yarışma kapsamında takımlardan iki farklı uçuş görevini yerine getirmeleri bekleniyor. Takımların uçaklarının manevra kabiliyetleri test edilerek belirli ağırlıktaki yükü önceden belirlenen alana bırakmaları gerekiyor.

Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması ise Sabit Kanat ve Döner Kanat olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Yarışma kapsamında İHA'lar arası hava-hava muharebe senaryosunun kontrollü bir ortamda oluşturulmasıyla gençlerin bu alanda deneyim kazanarak becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Sanal olarak manevra kabiliyetinin önem kazandığı yarışmada takımların rakip İHA'lara mümkün olduğunca fazla kez başarılı bir şekilde kilitlenmesi ve agresif manevralar yaparak kilitlenilmekten kaçınması gerekiyor.

Savaşan İHA Yarışması 5-9 Eylül, Uluslararası İHA Yarışması ve Liseler Arası İHA Yarışması ise 13-18 Eylül tarihleri arasında Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Takımların uçuş görevlerini tamamlamasının ardından değerlendirmeler sonucu belirlenen puanlara göre başarılı olan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

Savaşan İHA Yarışması Sabit Kanat kategorisinde birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL olarak belirlendi. Döner Kanat kategorisinde ise birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL, üçüncülük ödülü ise 20 bin TL değerinde olacak.

Uluslararası İHA Yarışması'nda, Döner Kanat ve Sabit Kanat olmak üzere her bir kategori için performans birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL ve üçüncülük ödülü 20 bin TL olarak belirlendi. Yarışma kapsamında takımların özgün tasarımları, sportmenlik, yardımseverlik ve yenilikçi teknoloji kullanımı konusunda incelemeler yapılarak her bir kategori için mansiyon ödülleri verilecek. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında takımların İHA'larının parçalarını yerli olarak tasarlaması şartıyla, her iki kategoride toplam 60 bin TL değerinde "yerlilik" ödülleri dağıtılacak. Ayrıca her bir kategoride birinci olan yarışmacılar özel ödülün de sahibi olacak. Uluslararası İHA Yarışması Serbest Görev kategorisinde ise 200 bin TL değerinde altın ve gümüş performans ödülleri yarışmacıları bekliyor.

Liseler Arası İHA Yarışması, Döner Kanat ve Sabit Kanat olmak üzere her bir kategori için performans birincilik ödülü 25 bin TL, ikincilik ödülü 20 bin TL ve üçüncülük ödülü 15 bin TL olacak. Yarışma kapsamında her bir kategori için mansiyon ödüllerinin yanı sıra her kategorinin birincilerine özel ödüller de verilecek. Liseler Arası İHA Yarışması Serbest Görev kategorisinde dereceye giren yarışmacılar; altın, gümüş, bronz ve mansiyon performans kategorilerinde toplam 380 bin TL değerinde ödüller kazanacak.

TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için pek çok imkan da sunuyor. Yarışmalara katılan gençler Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak "network" kazanma fırsatı yakalıyor.

Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkanı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yeniden İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

İhlas Haber Ajansı, Türk Lirası, Eylül, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST 2021 İnsansız Hava Araçları Yarışmaları Bursa'da gerçekleştirilecek - Son Dakika Ekonomi


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