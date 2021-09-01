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TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması, Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek - Son Dakika

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması, Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek

01.09.2021 17:05
TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması, Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek, System.String[]

Gençlerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırmayı amaçlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması, 1-12 Eylül tarihleri arasında Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Gençlerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırmayı amaçlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması, 1-12 Eylül tarihleri arasında Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Roket Yarışması'nda tasarımdan üretime, entegrasyondan atışa hazırlık sürecine kadar her aşamadan sorumlu olan gençler roketlerini şampiyonluk için ateşleyecek. Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katıldığı Roket Yarışması'na başvuruda bulunan 544 takımdan finale kalan 80 takım Tuz Gölü'nde en iyisi olmak için mücadele edecek.

TEKNOFEST kapsamında ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Roket Yarışması, Avrupa'da düzenlenen ilk ve dünyada düzenlenen ikinci roket yarışması olması nedeniyle bu yıl da hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi gördü. Lise (5 bin feet), Orta İrtifa (10 bin feet), Yüksek İrtifa (20 bin feet) ve Zorlu Görev (10 bin feet) kategorisi olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, uzay ve teknolojiye ilgisi olan gençler yaklaşık bir yıl süren hazırlık sürecinden ve değerlendirme aşamalarından geçti.

Yarışma kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Lise kategorisiyle öğrencilere hem teknoloji ve mühendislik odaklı kariyer seçimlerinde motivasyon kaynağı sağlanacak, hem de uzay teknolojileri alanında farkındalık oluşturulacak. Gençlerin gelişimine katkı sağlayan yarışma, bu yıl yeni eklenen Zorlu Görev kategorisi ile tecrübeli takımların da sınırlarını zorlayacak. Yarışmaya katılan gençler aynı zamanda farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma, roket sistemleri ve alt bileşenleri hakkında teknik araştırmalar yapma, karmaşık problemleri aldıkları eğitimler sayesinde birlikte çözme ve teknik raporlama yapabilmeye yönelik kabiliyetler kazanıyor.

Gençler kendi tasarımı olan roketlerini üretip uçuruyor

Gençlerin kendi tasarımı olan roketlerini üretip uçurması ile bilim, teknoloji ve mühendislik odaklı kariyer seçimlerinde büyük bir motivasyon kaynağı oluşturan yarışmada, 3 farklı değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara desteğin yanı sıra ödüller de veriliyor. Roket Yarışması kapsamında Lise, Orta İrtifa ve Yüksek İrtifa olmak üzere her bir kategori için birincilik ödülü 60 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL, üçüncülük ödülü ise 40 bin TL olacak. Zorlu Görev kategorisinde ise başarılı olan takımlar arasından birincileri 75 bin TL, ikincileri 60 bin TL, üçüncüleri ise 50 bin TL değerinde ödüller bekliyor olacak.

Roket Yarışması kapsamında değerlendirmeler sonucu kazanan takımlara 4 farklı kategoride yarışmacıların prestijini artıran ödüller de dağıtılacak. Yarışma alanında üstlenilen görevleri ve alandaki iş planlarını en iyi şekilde sonuçlandırmayı hedefleyen takımlara, bu amaçta başarı veya atış elde edip edilmemesine bakılmaksızın enerjilerini alanda en iyi şekilde yansıtan takımlara En İyi Takım Ruhu Ödülü verilecek. Ayrıca Yarışma Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen, yarışma kapsamına ve roket tüm alt sistemlerine göre tasarım koşullarına uygunluk, özgünlük ve değerlendirme ölçütleri gözeterek oylama yöntemiyle en iyi tasarıma sahip takımlara En Özgün Tasarım Ödülü sunulacak.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 1-12 Eylül tarihleri arasında Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek Roket Yarışması'nda dereceye giren takımlar ödüllerini, 21-26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

Tuz Gölü, Roket, Eylül, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması, Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek - Son Dakika Ekonomi


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