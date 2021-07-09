Teknofest 2021 Tanıtım Metni - Son Dakika

TEKNOFEST 2021 TANITIM METNİ

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T. C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenmektedir. Teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturmayı ve Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava araçlarından sualtı sistemlerine teknolojinin birçok alanında düzenlen yarışmalar başta olmak üzere, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

TEKNOFEST 2021 heyecanı, festival kapsamında gerçekleştirilecek "Teknoloji Yarışmaları" için açılan başvurular ile yaşanmaya başlamıştır. Toplumun her kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20. 197 takım, 100 bin genç başvuruda bulunmuş olup, başvurular arasından 5000 finalistin belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etme şansını yakalamıştır. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecektir. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 35 farklı kategoride düzenlenecek olup, yarışmalara başvuru için belirlenen son tarih ise 28 Şubat 2021'dir. TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları bu yıl ilk kez düzenlenecektir.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacaktır. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacaktır.

21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in bir parçası olmak ve yarışma başvurularını gerçekleştirmek için teknolojiye ilgi duyanlar https://teknofest. org/yarismalar. html adresine davet edilmektedir.

TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarında ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimizin başvurabileceği bazı yarışma başlıkları şu şekildedir:

İlkokul ve Ortaokul öğrencileri için;

• İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

• Eğitim Teknolojileri Yarışması

• Akıllı Ulaşım Yarışması

Lise öğrencileri için;

• Akıllı Ulaşım Yarışması

• Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

• Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

• Eğitim Teknolojileri Yarışması

• Hack İstanbul

• İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

• İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması

• Roket Yarışması

• Tarım Teknolojileri Yarışması

• Uçan Araba Tasarım Yarışması

• World Drone Cup

• Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

• Savaşan İnsansız Hava Aracı Yarışması

Lisans, Lisansüstü öğrencileri ve Mezunlar için;

• Akıllı Ulaşım Yarışması

• Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

• Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

• Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması

• Eğitim Teknolojileri Yarışması

• Hack İstanbul

• Helikopter Tasarım Yarışması

• İletişim Teknolojileri Yarışması

• İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

• Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması

• İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması

• Jet Motor Tasarım Yarışması

• Karma Sürü Simulasyon Yarışması

• Turizm Teknolojileri Yarışması

• Model Uydu Yarışması

• Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması

• Roket Yarışması

• Savaşan İnsansız Hava Aracı Yarışması

• Sürü İHA Yarışması

• Tarım Teknolojileri Yarışması

• Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması

• Uçan Araba Tasarım Yarışması

• World Drone Cup

• Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

• Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması