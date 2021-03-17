TEKNOFEST 2021 yarışmaları başvurularında İstanbul, Gaziantep ve Mersin ilk 3'te yer aldı - Son Dakika

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen yarışmalara en çok başvuru 13 bin 819 takım ile İstanbul'dan yapıldı.

TEKNOFEST açıklamasına göre, en çok başvuru yapılan iller sıralamasında geçen yıl TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Gaziantep 6 bin 980 takım ile ikinci, Mersin de 3 bin 153 takım ile üçüncü oldu. Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Sakarya, Bursa ve Konya en çok başvuru yapan ilk 10 şehir arasında yer alırken, yarışmalara Türkiye'nin 81 ilinden gençler başvuruda bulundu.

TEKNOFEST'te 2018'de 14, 2019'da 19 ve geçen yıl 21 yarışma düzenlenmişti. Yarışma başvuru sayılarında yaşanan artış bu yıl rekor seviyeye ulaştı. 2018'in aynı döneminde 4 bin 333 başvuru alınırken, dünyanın en büyük havacılık festivali olan TEKNOFEST 2019'a aynı dönemde 10 bin 288 takım başvuru yapmıştı. Geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen aynı dönemde alınan başvuru sayısı 16 bin 34'e çıkarken, bu yıl başvuru sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 39 bin 684 takıma ulaştı.

Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan su altı sistemlerine teknolojinin her alanında düzenlenen yarışmalara 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerinin peşinden koşacak.

En çok ilgi İnsanlık Yararına Teknoloji, Akıllı Ulaşım ve Eğitim Teknolojileri Yarışmaları'na

Yarışmalarda en çok başvuruyu İnsanlık Yararına Teknoloji, Akıllı Ulaşım ve Eğitim Teknolojileri Yarışmaları aldı. Lise, üniversite ve üzeri kategorisi ile mezun başvurularının yanı sıra ilköğretim öğrencilerinin başvurularında yaşanan artış, toplumun her kesiminde yaşanan teknoloji tutkusunun ve gençlerin teknoloji üretme süreçlerine olan ilgisinin göstergesi oldu.

Teknoloji Yarışmaları kapsamında başvuruları devam eden Robotik Yarışmaları ve henüz başvuruları açılmayan Hack İstanbul, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, Türkiye Drone Şampiyonası, World Drone Cup, Travel Hackathon, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ve İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı başvurularının da tamamlanmasıyla TEKNOFEST 2021 yılı Teknoloji Yarışmaları kendi rekorunu yeniden kıracak.

Türkiye için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirilen yarışmalar ile yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlayacak. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.