TEKNOFEST 2022'de AKÜ'den 14 takım ön elemeyi geçti - Son Dakika
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TEKNOFEST 2022'de AKÜ'den 14 takım ön elemeyi geçti

21.04.2022 13:03
TEKNOFEST 2022'de AKÜ'den 14 takım ön elemeyi geçti

Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) çeşitli kategorilerdeki 14 takımı ön elemeleri geçerek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2022'de katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) çeşitli kategorilerdeki 14 takımı ön elemeleri geçerek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2022'de katılmaya hak kazandığı bildirildi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, AKÜ Kulüp ve Topluluk Atölyesine ziyarette bulunarak TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenecek yarışmalara katılacak takımlar hakkında bilgi aldı.

Danışmanlığını Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu'nun yaptığı, akademik sorumluluğunu Öğretim Görevlisi Ahmet Kaysal'ın üstlendiği "Frig" isimli elektrikli araç ile danışmanlığını Teknoloji Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çakmakkaya'nın yaptığı "Gökbörü" isimli elektrikli araçlar da Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında ön elemeleri geçti.

TEKNOFEST 2022 Uçan Araba Yarışması Üniversite ve Üzeri Kategorisinde Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Naim Karasekreter'in danışmanlığında kurulan AKÜ-RISECAR takımı final tasarım aşamasına geçmeye hak kazandı.

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Öğretim Üyesi, Havacılık, Afyon, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TEKNOFEST 2022'de AKÜ'den 14 takım ön elemeyi geçti - Son Dakika
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