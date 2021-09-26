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TEKNOFEST 2022'de Samsun'da yapılacak - Son Dakika

TEKNOFEST 2022'de Samsun'da yapılacak

26.09.2021 20:23
TEKNOFEST 2022'de Samsun'da yapılacak, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un güçlü altyapısı ve üstyapısıyla, konaklama kapasitesiyle, ulusal ve uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine olanak sağlayan tesisleriyle, 2 devlet üniversitesiyle, gençlere sunduğu imkanlarla 2022'de Havacılık, Uzay...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un güçlü altyapısı ve üstyapısıyla, konaklama kapasitesiyle, ulusal ve uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine olanak sağlayan tesisleriyle, 2 devlet üniversitesiyle, gençlere sunduğu imkanlarla 2022'de Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirtti.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'in kapanış gününde organizasyonun gelecek yıl Samsun'da düzenleneceğinin açıklandığını bildirdi.

TEKNOFEST'in 2022'de Karadeniz Bölgesi'nde Samsun merkezli gerçekleştirilecek olmasının çok önem taşıdığını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST, ikinci defa İstanbul dışında düzenlenecek. Bu anlamlı ve büyük organizasyonun İstanbul dışında gerçekleştirileceği ikinci şehrin Samsun olması ayrıca anlamlıdır. TEKNOFEST, her şeyden önce Samsun'un sağlam temelleri olan bilimsel altyapısının gelişmesine ve gençlik şehri kimliğinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Samsun, güçlü altyapısı ve üstyapısıyla, konaklama kapasitesiyle, ulusal ve uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine olanak sağlayan tesisleriyle, 2 devlet üniversitesiyle, gençlere sunduğu imkanlarla TEKNOFEST'e en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır."

Karaaslan, TEKNOFEST'in Samsun'da gerçekleştirilmesi noktasında uzun zamandır görüşmeler yaptıklarını, bugün bunun sonucunu aldıklarını belirterek, "Gençlik şehri Samsun'umuz 2022 yılında dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapan şehrimiz, gelecek yıl bu büyük festivali de kendine yakışır şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm gençlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST, 19 yılda yerli ve milli teknolojilerde ortaya konulan gayretlerin neticesidir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapan birçok kuruluşun paydaşlığıyla TEKNOFEST'in bu yıl 4. kez kapılarını açtığını anımsatan Karaaslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TEKNOFEST, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde son 19 yılda yerli ve milli teknolojilerde ortaya konulan gayretlerin ve atılımların bir neticesidir. Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemimizi geliştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve önderliğinde büyük çaba harcıyor, ülkemizin teknoloji kabiliyetlerini en üst seviyeye taşımak için gayretle çalışıyoruz. Türkiye'yi gururlandıran teknolojilere imza atan ve gençlerimize ilham olan Bayraktar ailesine bu vesileyle teşekkürlerimi iletiyorum. Gençlerimizin bu vizyona katkı sunacak çalışmalar içinde olmalarını görmek, geleceğe dair umutlarımızı daha da büyütüyor."

Karaaslan, TEKNOFEST'te her sene roketten insansız hava araçlarına, elektrikli araçlardan yapay zeka teknolojilerine, iletişim teknolojilerinden uçan araba tasarımına, biyoteknolojiden çevre ve enerjiye kadar birçok alanda gençlerin takım ruhu ile rekabetlerine şahitlik ettiklerini belirterek, "Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'nin eseri olan TEKNOFEST sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz araştırma yapmanın, üretmenin, icat ortaya koymanın heyecanını yaşıyor. Kendilerine 2053 ve 2071 vizyonları emanet edilen gençlerimizin her alanda donanımlı ve nitelikli yetişmenin gayreti içinde olduğunu görmek hepimizi sevindiriyor. İnanıyoruz ki gençlerimiz ülkemizin milli teknoloji hikayesini başarıyla yazmayı sürdürecektir." görüşünü paylaştı.

"Türkiye'nin kalbi Samsun'da atacak"

Samsun'un yarışlarda elde ettiği başarılara da değinen Karaaslan, şunları bildirdi:

"Orta irtifa roket kategorisinde Türkiye birincisi olan Tanyeli Roket Takımı başta olmak üzere Samsunlu gençlerimizin başarıları göz dolduruyor. 2018'de ilk defa düzenlenen TEKNOFEST, her yıl milyonları bulan ziyaretçi sayısıyla büyümeye devam ediyor ve 88 ülkeden yüzlerce öğrenci ve girişimcinin katıldığı küresel bir organizasyon haline dönüştü. Seneye 5'incisi gerçekleştirilecek TEKNOFEST ile bilim ve teknolojiye dair her şey şehrimizde olacak, Türkiye'nin kalbi Samsun'da atacak."

Havacılık, AK Parti, Samsun, Uzay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TEKNOFEST 2022'de Samsun'da yapılacak - Son Dakika


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