İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya yakından baktık! - Son Dakika
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İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya yakından baktık!

03.09.2022 20:41
İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya yakından baktık!

TEKNOFEST 2022'de Türkiye'nin insansız savaş uçakları ve diğer araçlarını sergileyen Baykar'ın gözbebeği KIZILELMA'yı yerinde gördük.

TEKNOFEST 2022'de Türkiye'nin insansız savaş uçakları ve diğer araçlarını sergileyen Baykar'ın gözbebeği KIZILELMA'yı yerinde gördük.

Bayraktar KIZILELMA'ya yakından baktık!

Bayraktar Kızılelma yani MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) başta olmak üzere, Akıncı TİHA ve TB2 SİHA modelleri oldukça ilgi çekiyor. Yalnızca Avrupa'nın değil, tüm dünyanın gözü Kızılelma'nın üzerinde.

Kızılelma, selefleri TB2 ve Akıncı başta olmak üzere tüm İHA, SİHA ve TİHA platformlarından ayrılıyor. Zira teknik ve tasarımsal özelliklerine baktığımızda aslında karşımızda insansız bir savaş uçağı yer alıyor.

Türkiye her ne kadar şu anda kendi jet eğitim ve savaş uçağı modellerini geliştirse de tamamen insansız ve otonom özellikleri bulunan bu araçlar önümüzdeki 100 yılın tek lideri olacak. Öyle ki jet uçaklardan insan faktörünü elimine ettiğimiz zaman gerçek potansiyelleri ortaya çıkıyor. Buna çok daha keskin manevralar ve yüksek süratler örnek olabilir.

İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya yakından baktık!

Fakat bu tip sistemlerin gelişimi, teknoloji ile doğru orantılı olarak ilerliyor. Örneğin Tesla'nın otonom araçları bile hala tam olarak trafiğe çıkmaya hazır değil. Bu tip bir insansız jet uçağın ise savaş alanında yüzlerce, belki de binlerce hedefi ve dostu ayırt etmesi, kendi başına yol alması ve görev gerçekleştirmesi için oldukça sağlam bir altyapı çalışması gerekiyor.

Dolayısıyla Bayraktar Kızılelma'nın önümüzdeki 20 yıl içerisinde çok farklı yerlere evrildiğini göreceğiz. Hatta NATO gibi projeye ilgisi yüksek olan ittifaklar ve kuruluşların da katkısı ile beklenenden daha hızlı bir yol alınabilir.

Bayraktar KIZILELMA özellikleri:

Uçuş süresi/ Havada kalış süresi: 5 saat

Maksimum kalkış ağırlığı: 6 ton

Operasyonel irtifa: 35 bin feet

Görev yarı çapı: 500 NM (deniz mili)/ 900+ km

Seyir hızı: 0.6 Mach (gelecekte 0.8+ Mach ve 1.2+ Mach hızlara çıkabilir)

Faydalı yük kapasitesi: 1500 kg (dahili silah istasyonları ile)

Yüksek manevra kabiliyeti

Otomatik iniş ve kalkış- seyir

Düşük radar izi

SATCOM haberleşme

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış

AESA radarı ile uyumlu

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Kaynak: Shiftdelete

Muharip İnsansız Uçak Sistemi, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya yakından baktık! - Son Dakika

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