Simurg Roket Takımı Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Simurg Roket Takımı Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

20.09.2022 11:50
Simurg Roket Takımı Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

TEKNOFEST 2022 finallerinde "Gökdoğan" ismini verdikleri roketleriyle 81 takım arasında 9. olan Trakya Üniversitesi Simurg Roket Takımı, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TEKNOFEST 2022 finallerinde "Gökdoğan" ismini verdikleri roketleriyle 81 takım arasında 9. olan Trakya Üniversitesi Simurg Roket Takımı, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tabakoğlu, ziyarette takım üyelerini ve danışman akademisyenleri tebrik etti.

Üniversite olarak eğitimin yanı sıra AR-GE ve inovasyona büyük değer vererek desteklediklerini belirten Tabakoğlu, "Simurg Roket Takımı'nın çalışmaları da bunun en güzel göstergelerinden birisi. Gelecekte yerli ve milli teknoloji üretilmesi konusunda önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum. Temenni ediyorum ki seneye daha büyük başarılara imza atacaklar ve bizleri gururlandırmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Takımın akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü de uluslararası yarışmalara da katılarak roketlerini başka ülke semalarında da uçurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ziyarette takım üyeleri Bengisu Şen, Erhan Turan Bilir ve Mehmet Kaan Coşar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Aydoğdu ve İpsala MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda yer aldı.

Aksaray'da gerçekleştirilen atışlarda ilk 10'a girme başarısı göstererek davet edildikleri TEKNOFEST KARADENİZ'de stant açan Simurg Roket Takımı, Samsun'daki festival alanında roketlerini sergilemişti.

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Kaynak: AA

Erhan Tabakoğlu, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Simurg Roket Takımı Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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