TEKNOFEST alanına ulaşım sadece otobüs ringleriyle olacak - Son Dakika
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TEKNOFEST alanına ulaşım sadece otobüs ringleriyle olacak

27.08.2022 03:49
TEKNOFEST alanına ulaşım sadece otobüs ringleriyle olacak

TEKNOFEST alanına ulaşım sadece otobüs ringleriyle olacak Vatandaşlar otoparklardan otobüs ringleriyle festival alanına taşınacak Ziyaretçilerin internetten kayıt olmaları gerekiyor Samsun Valisi Doç. Dr.

TEKNOFEST alanına ulaşım sadece otobüs ringleriyle olacak

Vatandaşlar otoparklardan otobüs ringleriyle festival alanına taşınacak

Ziyaretçilerin internetten kayıt olmaları gerekiyor

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TEKNOFEST Karadeniz'in düzenleneceği Samsun- Çarşamba Havalimanı'na özel araçlarla gidilemeyeceğini, vatandaşların özel araçları belirlenen otoparklara bırakarak, otobüs ringleriyle alana taşınacağını söyledi.

Samsun'da yüz binlerce ziyaretçinin katılım sağlayacağı dünyanın en büyük teknoloji festivaline ulaşım araçları belli oldu. 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz hazırlıkları kapsamında Samsun Valisi Zülkif Dağlı, basın mensupları ile bir araya geldi.

Festival alanına özel araçlara izin yok

Türkiye'nin 4 bir yanından gelecek vatandaşların ringler ile festival alanına taşınacağını ifade eden Vali Zülkif Dağlı, "TEKNOFEST'in yapılacağı alanda gece- gündüz hummalı bir çalışma devam ediyor. Alanımız festivale hazırlanıyor. En önemli konu; il ve ilçe dışından gelecek konukların bu alana nasıl ulaşacağı durumu. Bununla ilgili bir dizi tedbir alındı. Vatandaşlarımızın tramvay ile gelmelerini öneriyoruz. Tramvayın son istasyonu stadın yanında. Vatandaşlar buraya kadar geldikten sonra ring seferler yani otobüslerimiz hazır olacak. Buradan da vatandaşlar havalimanına taşınacak. Dönüş de aynı şekilde olacak. Özel aracıyla gelecek vatandaşlarımız da 19 Mayıs Stadyumu, Lojistik Merkez ve Çarşamba'da oluşturulacak otoparklarda araçlarını park etmek suretiyle oralarda hazır bekleyecek, otobüslerle havalimanına nakledilecek. Yani TEKNOFEST'in yapılacağı havalimanına özel araçlar ile gelinemeyecek, otobüslerle gelinecek. Doğudan gelecek misafirlerimiz araçlarını Çarşamba'daki otoparklara bırakacak. 10 bin araç kapasiteli otoparkı bu şekilde oluşturduk. Park yerlerimizde zabıtalar, T3 Vakfı görevlileri, polis memurları olacak. Yönlendirme levhalarıyla da ulaşımı kolaylaştırmış olacağız" dedi.

"Katılımcıların internetten kayıt olmaları önemli"

Festivale gelecek vatandaşların internet üzerinden kayıt yaptırmalarının çok önemli olduğunun altını çizen Zülkif Dağlı, "Festivale gelecekler için kayıtlar başladı. Vatandaşlarımız dünyanın 4 bir yanından kayıtlarını yapıyorlar. Kayıtlar, internet üzerinden çok basit bir şekilde yapılıyor. TEKNOFEST'e gelecekler mutlaka internetten kayıtlarını yaptırsınlar, aksi takdirde burada yığılma ve kuyruklar oluşabilir. Ayrıca festival alanında yeme içme mekanları, dinlenme mekanları ve kişisel ihtiyaçların karşılanacağı alanlar oluşturuldu" diye konuşu.

2 bin 774 güvenlik gücü görev alacak

Vali Dağlı ayrıca festival kapsamında 2 bin 774 kişilik güvenlik güçleriyle asayişi sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Yasa dışı kenevir ekmeye 1 tutuklama Yasa dışı kenevir ekmeye 1 tutuklama Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Kaynak: İHA

Çarşamba, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST alanına ulaşım sadece otobüs ringleriyle olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST alanına ulaşım sadece otobüs ringleriyle olacak - Son Dakika
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