TEKNOFEST Azerbaycan - Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi uçakları gösteri yaptı - Son Dakika
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TEKNOFEST Azerbaycan - Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi uçakları gösteri yaptı

26.05.2022 12:17

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor. Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi uçakları gösteri yaptı.

TEKNOFEST Azerbaycan - Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi uçakları gösteri yaptı
TEKNOFEST Azerbaycan - Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi uçakları gösteri yaptı
TEKNOFEST Azerbaycan - Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi uçakları gösteri yaptı
TEKNOFEST Azerbaycan - Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi uçakları gösteri yaptı
TEKNOFEST Azerbaycan - Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi uçakları gösteri yaptı
TEKNOFEST Azerbaycan - Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi uçakları gösteri yaptı
TEKNOFEST Azerbaycan - Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi uçakları gösteri yaptı
TEKNOFEST Azerbaycan - Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi uçakları gösteri yaptı
TEKNOFEST Azerbaycan - Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi uçakları gösteri yaptı

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TEKNOFEST Azerbaycan için hazırlıklar tamamlandı TEKNOFEST Azerbaycan için hazırlıklar tamamlandı Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor
Kaynak: AA

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