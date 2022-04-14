TEKNOFEST başvurularında Samsun, öğrenci sayısına göre Türkiye birincisi - Son Dakika
Üye Girişi

TEKNOFEST başvurularında Samsun, öğrenci sayısına göre Türkiye birincisi

14.04.2022 11:03
TEKNOFEST başvurularında Samsun, öğrenci sayısına göre Türkiye birincisi

Bu yıl Samsun merkezli düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için kentten 30 bini aşkın başvuru yapıldı.

Bu yıl Samsun merkezli düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için kentten 30 bini aşkın başvuru yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük teknoloji, uzay ve havacılık festivali olduğunu, bu nedenle kentte büyük heyecan yaşandığını söyledi.

TEKNOFEST bayrağını geçen yıl 26 Eylül'de İstanbul'da devraldıklarını belirten Dağlı, o günden itibaren çalışmalara başladıklarını ve ilgili kuruluşlarla toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Teknolojinin her alanda önem taşıdığına ve dünyadaki gelişmeleri gösterdiğine işaret eden Dağlı, "Akla gelen her yerde SİHA, ZİHA, İHA'lar... Önce çocuklarımız yarışmacı olarak başvuruyor, ardından bunlar girişimci oluyor, ardından da sanayici olacaklar ve oluyorlar. Hedef bu zaten, bunu da inşallah başarıyoruz." dedi.

Samsun olarak toplumda teknolojiye ilgiyi artırmayı ve TEKNOFEST 2022'den azami faydalanmayı amaçladıklarını dile getiren Dağlı, şöyle devam etti:

"Bu, sadece 6 günlük bir festival değil, çok geniş çaplı bir organizasyon. Sadece 6 gün son safhayı kapsayan bir faaliyet. Burada amaç ne? Kalıcı izler bağlamında öğrencilerimize, ilimize, buradaki sanayiye, tüm Türkiye'ye, dost ve kardeş ülkelere bunu yaymak, benimsetmek. 5 ilçemize bilim merkezi yapıyoruz. Çocuk üniversitesi yapımına başladık. Projeler onaylandı. T3 Vakfı bu konuda bize öncülük yapıyor, devamlı iletişim halindeyiz."

"TEKNOFEST başlamadan önce güzel yansımalarını görmüş olduk"

TEKNOFEST 2022 etkinliklerinin Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos-4 Eylül'de gerçekleştirileceğini aktaran Dağlı, yaklaşık 120 dönüm alanda hazırlıkları sürdürdüklerine işaret etti.

Vali Dağlı, TEKNOFEST'in kente şimdiden birçok kazanım sağladığını vurgulayarak, "Örneğin, geçen yıl Samsun'umuzdan 704 proje çıkmışken, bu yıl 30 bini geçen başvuru sayısının olduğunu gördük. Öğrenci sayısıyla oranladığımızda Türkiye'de birinci durumdayız. Bu, bizim için çok çok önemli bir rakam. TEKNOFEST başlamadan önce güzel yansımalarını görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST sayesinde kente birçok kalıcı eserin de kazandırılacağına dikkati çeken Dağlı, "Bilim merkezleri, teknoloji atölyeleri, robotik kodlama atölyeleri... İlimizde 244 bilgisayar sınıfımız var. Bunların tamamına hem bilgisayar sınıfı hem robotik kodlama atölyesi olacak şekilde dönüşüm yapıyoruz." diye konuştu.

Dağlı, TEKNOFEST heyecanının tüm kentte hissedilmesi için düzenleme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece havalimanında olmayacak. Bandırma Vapuru'muzun olduğu yer bir açık hava müzesi mahiyetinde. Sağlık Müzemiz var, Gazi Müzemiz var, Kent Müzemiz var, buralar gezilecek. Bafra, Vezirköprü, Ayvacık, Terme'deki turistik yerlerimizin hepsini görecekler. Bizim için en önemli destinasyon olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni görecekler. Bir tarafta uçaklar, o tarafta kuşlar. Bunları da bağdaştıracağız konsept olarak. Çalışmalarımız başarılı şekilde yürüyor."

YORUMLAR
500
Türkiye'nin fideleri Samsun'dan Türkiye'nin fideleri Samsun'dan Başkan Demir: 'Yapay zeka devreye girdiğinde akıllı kavşaklar çok güzel olacak' Başkan Demir: 'Yapay zeka devreye girdiğinde akıllı kavşaklar çok güzel olacak'

Havacılık, Türkiye, Samsun, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST başvurularında Samsun, öğrenci sayısına göre Türkiye birincisi - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:49 Husumetlisi bir anda bıçakla saldırdı, kendini elindeki tahta paletle savundu
10:39 Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:24:05. #1.13#
SON DAKİKA: TEKNOFEST başvurularında Samsun, öğrenci sayısına göre Türkiye birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement