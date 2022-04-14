TEKNOFEST başvurularında Samsun, öğrenci sayısına göre Türkiye birincisi - Son Dakika

Bu yıl Samsun merkezli düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için kentten 30 bini aşkın başvuru yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük teknoloji, uzay ve havacılık festivali olduğunu, bu nedenle kentte büyük heyecan yaşandığını söyledi.

TEKNOFEST bayrağını geçen yıl 26 Eylül'de İstanbul'da devraldıklarını belirten Dağlı, o günden itibaren çalışmalara başladıklarını ve ilgili kuruluşlarla toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Teknolojinin her alanda önem taşıdığına ve dünyadaki gelişmeleri gösterdiğine işaret eden Dağlı, "Akla gelen her yerde SİHA, ZİHA, İHA'lar... Önce çocuklarımız yarışmacı olarak başvuruyor, ardından bunlar girişimci oluyor, ardından da sanayici olacaklar ve oluyorlar. Hedef bu zaten, bunu da inşallah başarıyoruz." dedi.

Samsun olarak toplumda teknolojiye ilgiyi artırmayı ve TEKNOFEST 2022'den azami faydalanmayı amaçladıklarını dile getiren Dağlı, şöyle devam etti:

"Bu, sadece 6 günlük bir festival değil, çok geniş çaplı bir organizasyon. Sadece 6 gün son safhayı kapsayan bir faaliyet. Burada amaç ne? Kalıcı izler bağlamında öğrencilerimize, ilimize, buradaki sanayiye, tüm Türkiye'ye, dost ve kardeş ülkelere bunu yaymak, benimsetmek. 5 ilçemize bilim merkezi yapıyoruz. Çocuk üniversitesi yapımına başladık. Projeler onaylandı. T3 Vakfı bu konuda bize öncülük yapıyor, devamlı iletişim halindeyiz."

"TEKNOFEST başlamadan önce güzel yansımalarını görmüş olduk"

TEKNOFEST 2022 etkinliklerinin Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos-4 Eylül'de gerçekleştirileceğini aktaran Dağlı, yaklaşık 120 dönüm alanda hazırlıkları sürdürdüklerine işaret etti.

Vali Dağlı, TEKNOFEST'in kente şimdiden birçok kazanım sağladığını vurgulayarak, "Örneğin, geçen yıl Samsun'umuzdan 704 proje çıkmışken, bu yıl 30 bini geçen başvuru sayısının olduğunu gördük. Öğrenci sayısıyla oranladığımızda Türkiye'de birinci durumdayız. Bu, bizim için çok çok önemli bir rakam. TEKNOFEST başlamadan önce güzel yansımalarını görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST sayesinde kente birçok kalıcı eserin de kazandırılacağına dikkati çeken Dağlı, "Bilim merkezleri, teknoloji atölyeleri, robotik kodlama atölyeleri... İlimizde 244 bilgisayar sınıfımız var. Bunların tamamına hem bilgisayar sınıfı hem robotik kodlama atölyesi olacak şekilde dönüşüm yapıyoruz." diye konuştu.

Dağlı, TEKNOFEST heyecanının tüm kentte hissedilmesi için düzenleme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece havalimanında olmayacak. Bandırma Vapuru'muzun olduğu yer bir açık hava müzesi mahiyetinde. Sağlık Müzemiz var, Gazi Müzemiz var, Kent Müzemiz var, buralar gezilecek. Bafra, Vezirköprü, Ayvacık, Terme'deki turistik yerlerimizin hepsini görecekler. Bizim için en önemli destinasyon olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni görecekler. Bir tarafta uçaklar, o tarafta kuşlar. Bunları da bağdaştıracağız konsept olarak. Çalışmalarımız başarılı şekilde yürüyor."