Teknofest birincilerine Vali Atay'dan ödül - Son Dakika

Teknofest birincilerine Vali Atay'dan ödül

DÜZCE (İHA) – Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST de katıldıkları kategoride birinci olan Düzce Üniversitesi öğrencilerini Düzce Valisi Cevdet Atay tebrik ederek ödüllendirdi.

Teknofest birincilerine Vali Atay'dan ödül, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST de katıldıkları kategoride birinci olan Düzce Üniversitesi öğrencilerini Düzce Valisi Cevdet Atay tebrik ederek ödüllendirdi.

Bu yıl Gaziantep'te düzenlenen ve Düzce Üniversitesi Çevre takımı olarak girdikleri çevre ve enerji teknolojileri alanında birinci olan Düzce Üniversitesi öğrencileri Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Takımın üyeleri Hakkı Erdoğan, Kübra Gökmen ve Pınar Sevim Elibol'a başarılarından dolayı tebrik eden Vali Atay, gençleri ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. - DÜZCE

Teknofest birincilerine Vali Atay'dan ödül

Düzce Üniversitesi, Gaziantep, Enerji, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teknofest birincilerine Vali Atay'dan ödül - Son Dakika


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