Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST birincisi öğrencilerden Vali Taşbilek'e ziyaret
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TEKNOFEST birincisi öğrencilerden Vali Taşbilek'e ziyaret

1 saat önce

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, sağlık kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden Gümüşhane Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini kabul etti.

TEKNOFEST birincisi öğrencilerden Vali Taşbilek'e ziyaret, System.String[]

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, sağlık kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden Gümüşhane Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini kabul etti.

Valilik makamında proje ekibi danışmanı fen ve teknoloji öğretmeni Işıl Balki, öğrenciler Vildan Sena Kaya, Melih Ensar, Sümeyye Gökçe Tanış'tan oluşan "Epilepsi Nöbetlerinden Haberdar Olmak Mümkün mü?" projesi ile "İnsan Yararına Teknoloji" alanında, sağlık kategorisinde Türkiye birincisi olan ekiple yakından ilgilenen Vali Taşbilek, ekip üyelerine çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Taşbilek, "Projenin insanlık yararına çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Gümüşhane, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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