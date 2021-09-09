TEKNOFEST'den 3 ödülle dönen Yeşilyurt Bilgi Evi Takımı, Seyhan Belediye Başkanı Akay'ı ziyaret etti - Son Dakika

TEKNOFEST Liselerarası Efficiency Changellenge Elektrikli Araç Yarışmasında "Seyhan" adlı araçlarıyla üç ödül kazanan Yeşilyurt Bilgi Evi Takımı, Seyhan Belediye Başkan'ı Akif Kemal Akay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Seyhan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında "Seyhan" adlı araçla üç ödül kazanan Seyhan Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü Yeşilyurt Bilgi Evi Elektromobil Takımı, verdiği destekten dolayı Akay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, elde edilen başarıların bir başlangıç olduğunu vurgulayan Akay, takım üyelerini tebrik etti.