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TEKNOFEST'e doğru

30 dakika önce

Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST için Türk Hava Yolları (THY) filosundan özel olarak boyanan bir uçak hazır edildi.

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Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST için Türk Hava Yolları (THY) filosundan özel olarak boyanan bir uçak hazır edildi.

Alınan bilgiye göre, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanında yapılacak festival için devam eden çalışmalar kapsamında, THY filosundaki "TC-JTR" kuyruk tescilli "Airbus A321-200" tipi uçak özel olarak boyandı.

Geçen yıl, İstanbul Havalimanında yapılan festivalin ikincisi, 6 Nisan'da ticari uçuşlara kapatılan, kargo ve özel uçuşların icra edildiği Atatürk Havalimanında gerçekleşecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Hava Yolları, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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