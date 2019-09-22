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TEKNOFEST'e ilgi metro seferini etkiledi

49 dakika önce

Atatürk Havaalanı'nda devam eden İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) gösterilen yoğun ilgili nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak durduruldu.

TEKNOFEST'e ilgi metro seferini etkiledi, System.String[]

Atatürk Havaalanı'nda devam eden İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) gösterilen yoğun ilgili nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak durduruldu.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istasyonda yaşanan yoğunluğun yolcu güvenliği için risk oluşturması gerekçesiyle seferleri durdurma kararı aldı.

Metroistanbul'un sosyal hesaplarında "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Aynı sosyal hesapta "21 Eylül 2019'da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlımetro hattında 562 bin 230 yolculuk ile hattımıza ait günlük yolcu taşıma rekoru kırıldı." bilgisi de paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın valilik ve İBB ile ortak alındığını söyledi.

Ongun, "TEKNOFEST'e gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bizatihi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve TEKNOFEST yetkilileriyle yapılan görüşme üzerine bu karar alındı. Bize, 'Çok fazla ilgi var. Yolcu yoğunluğu aşırı durumda. Böyle devam etmesi halinde üzücü olaylar yaşanabilir' denildi. Bunun üzerine söz konusu hattın seferleri geçici olarak durdurulmuştur." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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