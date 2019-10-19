Teknofest'e katılan öğrenciler, Sekmen'i ziyaret etti

Teknofest Teknoloji Festivali'nde, Erzurum ve Atatürk Üniversitesi'ni temsil eden öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen"i ziyaret etti.

Sekmen, geçtiğimiz ay İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivale Erzurum'dan katılan öğrencilerle, Büyükşehir Belediyesi Meclis salonuda bir araya geldi.

Öğrencilere hitaben burada bir konuşma yapan Sekmen, bilim ve teknoloji çağına ayak uydurabilmenin, gereklerini yerine getirebilmenin, güçlü olabilmek için şart olduğunu ifade etti.

Yeni projelerinde her zaman kendilerine destek olmaya çalışacaklarını belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"Sizler, araştırarak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda yeni projeler üreterek bizim kalkınma dinamiklerimiz olacaksınız. Çünkü içinde yaşadığımız çağ, bilim ve tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi gerektiriyor. Bu manada sizler gibi genç beyinlerle çok büyük mesafeler kaydedeceğimizden en ufak şüphe bile duymuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biliniz ki bu yolda sizlerin en büyük destekçisi biz olacağız."

Sekmen, ziyaretin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.