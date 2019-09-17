TEKNOFEST'e katılanlar AFAD standında depremi deneyimleyecek

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) standına gelen ziyaretçiler, etkileşimli aktivitelere katılabilecek ve gösterileri izleyebilecek.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 22 Eylül'de sona erecek festivalin ziyaretçileri, afet farkındalığını eğlenceli şekilde kazanma fırsatı yakalayacak.

Standa gelerek etkileşimli aktivitelere katılabilecek ve gösterileri izleyebilecek vatandaşlar, eğlenceli anlar yaşayacak. AFAD, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali hazırlıklarına yarışma yürütücüsü olarak da katkı verdi.

Festivalde iki klasmanda, beş farklı kategoride yapılan "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"na başvuran 2 bin 400 takımdan iki eleme sonrası 524 takım kaldı.

Pakistan, Bangladeş, Nijer, Bosna Hersek, Kosova ve Afganistan'dan gelen 31 takımla beraber yarışmaya kalan takım sayısı 555 oldu.

Toplamda 36 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışmada, iki kategoride birinci olacak takımlar 10'ar bin liranın sahibi olacak.

Yarışmada takımlar, 3 bin metrekarelik bir alanda "eğitim", "sağlık", "çevre", "afet yönetimi" ve "ulaşım" kategorilerinde projelerini sunma fırsatı bulacak.



Ziyaretçiler deprem deneyimleyecek

Ziyaretçiler, iki AFAD Mobil Deprem Simülasyon Merkezi'nde deprem anını gerçeğe en yakın şekilde deneyimleyerek doğru davranış şekillerini öğrenebilecek. Simülasyon merkezlerinde 7,2 büyüklüğündeki bir depremi deneyimlemek mümkün olacak.

Yıllar süren eğitimle yetiştirilen AFAD K-9 Arama Kurtarma Köpekleri de TEKNOFEST'teki AFAD standının ziyaretçilerine özel gösteriler yapacak.

Çocuk ziyaretçilerin eğlenerek fiziki becerilerini geliştirebileceği bir parkur ve tırmanma duvarı barındıracak alanda, farklı tipteki AFAD arama kurtarma araçları da görücüye çıkacak.



Gerçeğe yakın bir çadır kent modeli incelenebilecek

AFAD standının iç kısmına gelen ziyaretçiler, yeni "Deprem Tehlike Haritasını" etkileşimli ekran üzerinde kullanabilecek.

Ziyaretçiler, gerçeğe yakın bir çadır kent modelini inceleyebilecekleri iç stantta, üniformalı AFAD Arama Kurtarma Uzmanıyla fotoğraf çektirebilecek.

İç standa gelenler ayrıca AFAD Gönüllülük Sistemi" hakkında bilgi alabilecek ve gönüllülük konusundaki etkinliklere katılabilecek.