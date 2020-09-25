- Teknofest'e Malatya damgası- Geliştirdikleri İHA ile Teknofest'te birinci oldular - Son Dakika

- Teknofest'e Malatya damgası- Geliştirdikleri İHA ile Teknofest'te birinci oldular

- Teknofest'e Malatya damgası Geliştirdikleri İHA ile Teknofest'te birinci oldular Bu yıl Gaziantep'te düzenlenen Teknofest 2020' ye katılan Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri geliştirdikleri İnsansız Hava Aracı ile yarışmanın İnsansız Hava...

- Teknofest'e Malatya damgası

Geliştirdikleri İHA ile Teknofest'te birinci oldular

MALATYA - Bu yıl Gaziantep'te düzenlenen Teknofest 2020' ye katılan Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri geliştirdikleri İnsansız Hava Aracı ile yarışmanın İnsansız Hava Aracı Sabit Kanat Dalında 1. olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'e Malatyalı öğrenciler damga vurdu.

Binlerce gencin ürettiği fikir ve projelerin hayata geçirildiği Teknofest'e katılan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri geliştirdikleri Ebabil Takımı adlı İnsansız Hava Aracı ile yarışmanın İnsansız Hava Aracı Sabit Kanat Dalında 1. olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ebabil Takımının mucitleri birincilik ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak.

Geliştirilen İHA hakkında konuşan okul öğretmenlerinden Hakan Aras, Sabit Kanat kategorisinde yarışmacılardan özgünlük istendiğini belirterek, "Her uçaktan farklı şekilde bizde uçan kanat tasarladık. Uçağın altında yük bırakma mekanizması da var. Bunları öğrencilerimizle birlikte pandemi döneminde tasarladık kararlı bir çalışmamız ile. Ödülümüzü de Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alacağımız için mutluyuz" dedi.

Bundan sonra Malatya'nın İnsansız Hava Aracı merkezi olması adına çalışmalar yapacaklarını ifade eden Aras, "Türkiye'de birçok Havacılık Okulu, Fen Liseleri, özel okulları geride bırakarak birinci oldu. Teknofest çok önemli bir organizasyon" ifadelerine yer verdi.

Tekonofest'e 300'e yakın takımın katıldığını ve çok zorlu yarışmalar geçtiğini ifade eden elektronik öğretmeni Mehmet Bozdağ ise TUBİTAK elemesinden sonra sayının 170'e kadar düştüğünü ve en son kanıt videoları elemesinden sonra da 75 takımın yarıştığını dile getirdi. Çok zorlu ve çetin bir yarışmadan geçtiklerini belirten Bozdağ, "Öğrencilerimizin de çok büyük çabaları ile Türkiye şampiyonu olduk, hepsini kutluyorum" dedi.

Öğrenciler Ramazan Beytekin ve Emrah Tan'da yarışmadan birincilik elde etikleri için mutlu olduklarını söylediler. Pandemi sürecinde zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten öğrenciler, birçok okul arasından sıyrılarak Teknofest gibi önemli bir organizasyonda Türkiye birincisi olmanın da gururunu yaşadıklarını ifade ettiler.

- Teknofest'e Malatya damgası- Geliştirdikleri İHA ile Teknofest'te birinci oldular
- Teknofest'e Malatya damgası- Geliştirdikleri İHA ile Teknofest'te birinci oldular
- Teknofest'e Malatya damgası- Geliştirdikleri İHA ile Teknofest'te birinci oldular
- Teknofest'e Malatya damgası- Geliştirdikleri İHA ile Teknofest'te birinci oldular

İnsansız Hava Aracı, Anadolu Lisesi, Gaziantep, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Teknofest'e Malatya damgası- Geliştirdikleri İHA ile Teknofest'te birinci oldular - Son Dakika


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