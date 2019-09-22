TEKNOFEST'e son gününde gösterilen yoğun ilgi trafiği kilitledi

Vatandaşlar metroya akın etti

İSTANBUL - İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e son günde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluşurken, metroda tıklım tıklım doldu. Bazı vatandaşlar da uçak gösterisini Sefaköy metrobüs durağından izledi.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular soluğu TEKNOFEST'te aldı. On binlerce vatandaşın festival alanına akın ederken, Atatürk Havalimanı çevresinde de yoğun trafik oluştu. TEKONOFEST'e giden metroda tıklım tıklım doldu. İstanbul'un hemen hemen bütün ilçelerinden servislerle ve özel araçlarıyla gelen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafikle karşılaştı. Polis ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlar da uçak gösterisini Sefaköy metrobüs durağından izledi.

TEKNOFES alanını gezmeye gelen İlyas Çalışkan, " Çok güzeldi. Bir daha gelmek isterim. Çok mutlu oldum" derken, Osman Çalışkan, "Yaklaşık 1 saat oldu. Hala geziyoruz. Asalsanın standını gezdik. Çok güzel çok beğendik. Yoğunlukta aşırı derecede" dedi.