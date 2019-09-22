Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST'e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi
Son Dakika Güncel Haber

TEKNOFEST'e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

51 dakika önce

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e son günde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TEKNOFEST'e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi, System.String[]

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e son günde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluşurken, metro da tıklım tıklım doldu. Bazı vatandaşlar ise uçak gösterisini Sefaköy metrobüs durağından izledi.


İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu TEKNOFEST'te aldı. On binlerce vatandaş festival alanına akın ederken, Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu. TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na giden metro da tıklım tıklım doldu. İstanbul'un hemen hemen bütün ilçelerinden servislerle ve özel araçlarıyla gelen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafikle karşılaştı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlar ise uçak gösterisini Sefaköy metrobüs durağından izledi.


TEKNOFES alanını gezmeye gelen İlyas Çalışkan, "Çok güzeldi. Bir daha gelmek isterim. Çok mutlu oldum" derken, Osman Çalışkan, "Yaklaşık 1 saat oldu, hala geziyoruz. ASELSAN'ın standını gezdik. Çok güzel, çok beğendik. Yoğunlukta aşırı derecede" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi
E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak TEKNOFEST'in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 17:04:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST'e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]