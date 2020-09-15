TEKNOFEST finalistlerinden İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız'a ziyaret - Son Dakika

Gaziantep'te 23-27 Eylül'de yapılacak TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali finallerinde Balıkesir'i temsil edecek Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı ziyaret etti.

Yıldız kabulünde, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek finallere katılacak öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Son çağrı döneminde 41 projede, 11 öğretmenin danışmanlığında 83 öğrenci ile proje başvurusunda bulunan Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi; "İnsanlık Yararına Teknolojiler" kategorisinde 14 proje, "Eğitim Teknolojileri " kategorisinde 1 proje ve "Uçan Araba" kategorisinde 1 proje olmak üzere 16 proje ile finallere katılmaya hak kazandı. 9 danışman öğretmen ve 29 öğrenci finallerde Balıkesir'i temsil edecek.