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TEKNOFEST gençleri uzayın derinliklerine götürüyor

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST İstanbul), Gök Bilim Planetaryuma katılan gençler, uzayın derinliklerine eşsiz bir seyahat gerçekleştiriyor.

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Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST İstanbul), Gök Bilim Planetaryuma katılan gençler, uzayın derinliklerine eşsiz bir seyahat gerçekleştiriyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında başlayan festival, renkli gösterilere ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında alana kurulan Gök Bilim Planetaryum etkinlik çadırında, bilime ve uzaya merak duyan gençler kubbeli ve 360 derece projeksiyon sistemine sahip, "uzayın derinliklerindeymiş" hissi veren sinema sisteminden film izleyebiliyor.

Astronot ile Uzayın Keşfi ve Teknolojinin Doğuşu filmlerinin gösterime sunulduğu planetaryumda her yarım saatte bir seans düzenleniyor.

Filmlerde uzay ile ilgili teknolojik çalışmalar, keşfedilen yeni buluşlar, icatların günlük hayatta uygulamaları, nasıl astronot olunabileceği ve basınç altında nasıl eğitim yapılacağı gösteriliyor.

150-200 kişinin aynı zamanda film izleme kapasitesine sahip planetaryum, festivalin ilk gününde 2 bin 500 kişiyi ağırladı.

Festival katılımcılarına 22 Eylül'e kadar hizmet verecek planetaryumda 15 bin kişinin uzayın derinliklerine dalma deneyimi yaşaması hedefleniyor.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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