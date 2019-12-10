TEKNOFEST güneşi doğudan yükselecek

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Eylül 2020'de Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleşen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganıyla yola çıkan dev festival, 2020 yılında misyonunu tüm Türkiye'ye yayma hedefi ile yoluna devam etme kararı aldı.

Festival coşkusu Eylül 2020'de Güney Doğu Anadolu bölgesinde Anadolu'nun en güzide şehirlerinden, köklü bir kültüre ve tarihe sahip Gaziantep'te yaşanacak.

Çift haneli yıllarda Anadolu'nun farklı şehirlerinde, tek haneli yıllarda İstanbul'da yapılacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, TEKNOFEST bundan sonra çift haneli yıllarda Anadolu'nun farklı şehirlerinde, tek haneli yıllarda ise yine İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2021'de ise İstanbul'da ziyaretçileri ile buluşacak.

TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roket yarışmasından, İHA tasarım yarışmasına kadar farklı kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenliyor.

Her yıl düzenlenen teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından gençler büyük ilgi gösteriyor. Gerçekleştirilen son festivale Türkiye'nin 81 ili, dünyanın 122 ülkesinden 17 bin 373 takım 50 bin başvuru yapmıştı. Bu başvurular arasından belirlenen 10 bin finalist ise 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarında dereceye girmek için mücadele etmişti.

Festival, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

Son olarak 17-22 Eylül 2019'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve 1 milyon 720 bin ziyaretçi ile rekor kıran Teknofest dünyanın en büyük havacılık etkinliği oldu.